Климатическая конференция ООН (COP31) в турецкой Анталье окончилась без принятия итогового документа, проработав на двое суток дольше запланированного организаторами срока.

Несмотря на прогнозы о возможном продлении форума еще на сутки из-за сохраняющихся разногласий, министр окружающей среды, урбанизации и климатических изменений Турции Мурат Курум официально объявил о закрытии пленарной сессии в воскресенье вечером.

«Тупик в переговорах пусть оценит весь мир и человечество... эта сессия закончена, но наша борьба продолжается», — заявил глава турецкого ведомства.

По утверждению профильных экспертов, отсутствие глобального соглашения не делает мероприятие провальным, поскольку в его рамках был подписан ряд меморандумов. Так, 12 ноября Турция и Россия закрепили договоренности о сотрудничестве в сфере климатических изменений.

Отмечается, что 31-я конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата стартовала 9 ноября. Ключевыми темами повестки стали механизмы финансовой поддержки наиболее уязвимых государств, стратегии зеленого энергоперехода, а также турецкая инициатива по повышению глобального уровня электрификации до 35% к 2035 году.

Ранее сообщалось, что премьер Австралии оказался в неловком положении, говоря о вреде телефонов на COP31.