От четверти до трети изученных видов кактусов могут к концу XXI века потерять более 80% подходящей для них среды обитания. К такому выводу пришли исследователи Университета Аризоны и Университета Южной Флориды. Результаты работы опубликованы в журнале Nature.

Ученые отмечают, что, несмотря на приспособленность кактусов к засушливому климату, продолжительные и интенсивные засухи могут оказаться для них серьезным испытанием. Чтобы оценить возможные последствия изменения климата, исследователи проанализировали около 650 тысяч сведений о местах обитания растений и сопоставили их с климатическими сценариями на ближайшие десятилетия.

В расчетах учитывались не только средние значения температуры и количества осадков, но и экстремальные засухи. Для 91% видов модели с учетом таких событий лучше описывали потенциальные изменения среды обитания.

В зависимости от сценария выбросов парниковых газов от 25 до 35% видов могут лишиться более 80% подходящей климатической среды. Наиболее значительные потери прогнозируются в районах с высоким разнообразием кактусов, в частности в Чили, Перу и на северо-востоке Бразилии. В отдельных местах видовое разнообразие может сократиться более чем на четверть.

Исследователи уточняют, что прогноз касается сокращения пригодных для кактусов территорий, а не количества погибших растений. Модель не позволяет определить, сколько экземпляров или видов фактически вымрет, а также смогут ли растения адаптироваться к новым условиям или переместиться в другие районы.

Помимо климатических изменений, угрозу для кактусов представляют разрушение естественной среды обитания и незаконный сбор растений. Авторы работы считают, что экстремальные засухи необходимо учитывать и при оценке климатических рисков для других групп растений.

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