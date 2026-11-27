Будут ли магнитные бури сегодня, 28 ноября 2026 года?
Многие сейчас стали уделять больше внимания колебаниям магнитного поля Земли. Космическую погоду отслеживают так же активно, как и обычные метеосводки. Aif.ru приводит подробный почасовой прогноз магнитных бурь для Москвы, Санкт-Петербурга и других городов России.
В субботу, 28 ноября, ожидается спокойная геомагнитная обстановка. Вероятность геомагнитных возмущений составляет 35 процентов. Вероятность магнитных бурь — 26 процентов. Вероятность сохранения спокойной обстановки — 39 процентов.
Магнитные бури оказывают влияние на метеозависимых людей. Они могут почувствовать слабость, ухудшение общего состояния, изменения в артериальном давлении и головную боль. Тем не менее врачи советуют не «накручивать» себя еще больше, находясь в ожидании проблем со здоровьем, а жить обычной жизнью, наслаждаться моментом, стараться избегать стрессов. Но важно, чтобы все лекарства, которые вы принимаете, в том числе и при экстренных случаях, были у вас в запасе.
В такие дни врачи советуют следить за питьевым режимом и питанием, больше отдыхать и гулять на свежем воздухе.
Прогноз магнитных бурь по часам на 28 ноября 2026 года
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3:00
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6:00
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9:00
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12:00
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15:00
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18:00
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21:00
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0:00
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Москва
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3
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3
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3
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3
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3
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2
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3
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3
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Санкт-Петербург
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3
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3
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3
|
3
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3
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2
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3
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3
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Новосибирск
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3
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3
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3
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3
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3
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3
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2
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3
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Екатеринбург
|
3
|
3
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3
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3
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3
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3
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2
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3
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Самара
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3
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3
|
3
|
3
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3
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2
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3
|
3
|
Нижний Новгород
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3
|
3
|
3
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3
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3
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2
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3
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3
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Казань
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3
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3
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3
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3
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3
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2
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3
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3
|
Уфа
|
3
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3
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3
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3
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3
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3
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2
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3
|
Владивосток
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3
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3
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3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
2
|
Волгоград
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
2
|
3
|
3
|
Ростов-на-Дону
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
2
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3
|
3
|
Саратов
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
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2
|
3
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3
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Пермь
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
2
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3
|
Калининград
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3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
2
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3
|
3
|
Ярославль
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3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
2
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3
|
3
|
Хабаровск
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3
|
3
|
3
|
3
|
3
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3
|
3
|
2
1-3 — магнитосфера спокойная
4 — небольшие возмущения
5 — слабая буря
6 — средняя буря
7 — сильная буря
8 — шторм
9 — экстремальный шторм
Источники: