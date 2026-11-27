Многие сейчас стали уделять больше внимания колебаниям магнитного поля Земли. Космическую погоду отслеживают так же активно, как и обычные метеосводки. Aif.ru приводит подробный почасовой прогноз магнитных бурь для Москвы, Санкт-Петербурга и других городов России.

В субботу, 28 ноября, ожидается спокойная геомагнитная обстановка. Вероятность геомагнитных возмущений составляет 35 процентов. Вероятность магнитных бурь — 26 процентов. Вероятность сохранения спокойной обстановки — 39 процентов.

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Магнитные бури оказывают влияние на метеозависимых людей. Они могут почувствовать слабость, ухудшение общего состояния, изменения в артериальном давлении и головную боль. Тем не менее врачи советуют не «накручивать» себя еще больше, находясь в ожидании проблем со здоровьем, а жить обычной жизнью, наслаждаться моментом, стараться избегать стрессов. Но важно, чтобы все лекарства, которые вы принимаете, в том числе и при экстренных случаях, были у вас в запасе.

В такие дни врачи советуют следить за питьевым режимом и питанием, больше отдыхать и гулять на свежем воздухе.

Прогноз магнитных бурь по часам на 28 ноября 2026 года