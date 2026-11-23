В ночь с 24 на 25 ноября 2026 года жители России смогут стать свидетелями редкого и впечатляющего астрономического явления — «бобрового» суперлуния. Полнолуние, которое в этом году совпадает с моментом, когда Луна находится на минимальном расстоянии от Земли, как сообщают астрономы, будет казаться особенно крупным и ярким. Когда на небе можно будет наблюдать суперлуние и почему его называют «бобровым» — в материале aif.ru.

Что такое «бобровая луна»?

«Бобровая луна» — это не научный термин, а народное название полнолуния, которое приходится на ноябрь. Оно пришло из традиций коренных народов Северной Америки. Согласно одной из версий, в это время бобры активно готовились к зиме: укрепляли плотины и делали запасы, работая при свете полной луны. По другой версии, ноябрьское полнолуние совпадало с сезоном охоты на бобров ради их густого зимнего меха: охотники ставили ловушки до того, как реки и болота покроются льдом.

Интересно, что в европейской традиции ноябрьское полнолуние также называли «Морозным», а у славян существовало название «Белая Луна», связанное с первыми снегопадами.

Что такое суперлуние?

Суперлунием называют астрономическое явление, во время которого полнолуние или новолуние совпадает с перигеем — моментом, когда Луна находится в ближайшей к Земле точке своей орбиты. В этот раз расстояние между Землёй и Луной составит около 360 768 километров — почти на 24 тысячи километров меньше среднего значения (384 400 км). В результате видимый диск Луны становится примерно на 14% больше и на 30% ярче, чем в апогее — самой далёкой точке орбиты. Но в этом году, в полнолуние, которое можно будет наблюдать 24 ноября, прирост по сравнению с обычным полнолунием оценивается скромнее: примерно на 6,5% по диаметру и на 13,5–15% по яркости.

Любопытно, что сам термин «суперлуние» впервые появился не в астрономии: в 1979 году его предложил американский астролог Ричард Нолле, а позже подхватили журналисты и NASA. «Бобровое» суперлуние 24 ноября 2026 года открывает серию из трёх подобных явлений подряд: следующие ожидаются 24 декабря 2026 года («Холодная луна») и 22 января 2027 года («Волчья луна»), а по некоторым данным — череда продолжится и в феврале 2027-го. Декабрьское суперлуние, по расчётам, станет самым близким и ярким в 2026 году.

Когда и как наблюдать «бобровое» суперлуние в России?

Пик полнолуния наступит 24 ноября в 17:53 по московскому времени. Но увидеть Луну, которая будет казаться почти полной, можно будет и в течение нескольких дней — с 23 по 25 ноября.

По сообщениям астрономов, вечером Луну следует искать на востоке, позднее она переместится к югу, а перед рассветом — к западу. Идеальный момент для наблюдения — вечер 24 ноября, сразу после восхода Луны, когда она находится низко у горизонта. В этот момент спутник кажется особенно крупным из-за оптической иллюзии — так называемой «лунной иллюзии», а его цвет становится тёплым, оранжевым из-за прохождения света через земную атмосферу. Например, в Москве восход Луны ожидается в 15:12, а пик полнолуния — в 17:53.

В этот же день, около 14:45 мск, полная Луна пройдёт через звёздное скопление Плеяды и ненадолго закроет некоторые из его звёзд для наблюдателей в отдельных регионах. Кроме того, во второй половине ночи на небе можно будет увидеть Юпитер и Марс.

Что такое «Холодная Луна» и когда ее можно увидеть? Подробнее

Для наблюдения суперлуния в ясную ночь не требуется специального оборудования, и даже городская засветка не помешает найти Луну на небе. Но чтобы рассмотреть детали лунной поверхности — крупные кратеры, лунные моря и неровности рельефа, — будет достаточно даже небольшого бинокля, оптимально с увеличением от 7 до 12 крат.

При фотосъёмке на смартфон астрономы советуют использовать оптическое увеличение и вручную снижать экспозицию, а лучшим временем для съёмки деталей лунной поверхности считаются сумерки, когда контраст между яркой Луной и небом не так велик.