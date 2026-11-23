В ночь с 24 на 25 ноября 2026 года жители России смогут стать свидетелями редкого и впечатляющего астрономического явления — «бобрового» суперлуния. Полнолуние, которое в этом году совпадает с моментом, когда Луна находится на минимальном расстоянии от Земли, как сообщают астрономы, будет казаться особенно крупным и ярким. Когда на небе можно будет наблюдать суперлуние и почему его называют «бобровым» — в материале aif.ru.
Что такое «бобровая луна»?
«Бобровая луна» — это не научный термин, а народное название полнолуния, которое приходится на ноябрь. Оно пришло из традиций коренных народов Северной Америки. Согласно одной из версий, в это время бобры активно готовились к зиме: укрепляли плотины и делали запасы, работая при свете полной луны. По другой версии, ноябрьское полнолуние совпадало с сезоном охоты на бобров ради их густого зимнего меха: охотники ставили ловушки до того, как реки и болота покроются льдом.
Интересно, что в европейской традиции ноябрьское полнолуние также называли «Морозным», а у славян существовало название «Белая Луна», связанное с первыми снегопадами.
Над Землей пролетела Волчья Луна. Посмотрите на фото редкого явления
Над Землей пролетела Волчья Луна. Посмотрите на фото редкого явления
Что такое суперлуние?
Суперлунием называют астрономическое явление, во время которого полнолуние или новолуние совпадает с перигеем — моментом, когда Луна находится в ближайшей к Земле точке своей орбиты. В этот раз расстояние между Землёй и Луной составит около 360 768 километров — почти на 24 тысячи километров меньше среднего значения (384 400 км). В результате видимый диск Луны становится примерно на 14% больше и на 30% ярче, чем в апогее — самой далёкой точке орбиты. Но в этом году, в полнолуние, которое можно будет наблюдать 24 ноября, прирост по сравнению с обычным полнолунием оценивается скромнее: примерно на 6,5% по диаметру и на 13,5–15% по яркости.
Любопытно, что сам термин «суперлуние» впервые появился не в астрономии: в 1979 году его предложил американский астролог Ричард Нолле, а позже подхватили журналисты и NASA. «Бобровое» суперлуние 24 ноября 2026 года открывает серию из трёх подобных явлений подряд: следующие ожидаются 24 декабря 2026 года («Холодная луна») и 22 января 2027 года («Волчья луна»), а по некоторым данным — череда продолжится и в феврале 2027-го. Декабрьское суперлуние, по расчётам, станет самым близким и ярким в 2026 году.
Черная луна. Уникальные кадры полного лунного затмения
Черная луна. Уникальные кадры полного лунного затмения
Когда и как наблюдать «бобровое» суперлуние в России?
Пик полнолуния наступит 24 ноября в 17:53 по московскому времени. Но увидеть Луну, которая будет казаться почти полной, можно будет и в течение нескольких дней — с 23 по 25 ноября.
По сообщениям астрономов, вечером Луну следует искать на востоке, позднее она переместится к югу, а перед рассветом — к западу. Идеальный момент для наблюдения — вечер 24 ноября, сразу после восхода Луны, когда она находится низко у горизонта. В этот момент спутник кажется особенно крупным из-за оптической иллюзии — так называемой «лунной иллюзии», а его цвет становится тёплым, оранжевым из-за прохождения света через земную атмосферу. Например, в Москве восход Луны ожидается в 15:12, а пик полнолуния — в 17:53.
В этот же день, около 14:45 мск, полная Луна пройдёт через звёздное скопление Плеяды и ненадолго закроет некоторые из его звёзд для наблюдателей в отдельных регионах. Кроме того, во второй половине ночи на небе можно будет увидеть Юпитер и Марс.
Для наблюдения суперлуния в ясную ночь не требуется специального оборудования, и даже городская засветка не помешает найти Луну на небе. Но чтобы рассмотреть детали лунной поверхности — крупные кратеры, лунные моря и неровности рельефа, — будет достаточно даже небольшого бинокля, оптимально с увеличением от 7 до 12 крат.
При фотосъёмке на смартфон астрономы советуют использовать оптическое увеличение и вручную снижать экспозицию, а лучшим временем для съёмки деталей лунной поверхности считаются сумерки, когда контраст между яркой Луной и небом не так велик.