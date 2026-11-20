Жители России 24 ноября смогут наблюдать Бобровое суперлуние — полнолуние, во время которого спутник Земли окажется сравнительно близко к нашей планете. Об этом пишет «Российская газета».

Ученый Пермского Политеха Евгений Бурмистров сообщил, что расстояние между Землей и Луной составит около 360 768 километров, что почти на 24 тысячи километров меньше среднего значения. Точная фаза полнолуния наступит в 17 часов 54 минуты по московскому времени, при этом время появления Луны над горизонтом будет различаться в зависимости от региона. Благодаря сближению лунный диск станет немного крупнее и ярче обычного. Телескоп и другое специальное оборудование не понадобятся, достаточно выбрать место с открытым горизонтом, желательно вдали от ярких городских огней.

Большие размеры Луны будут связаны с особенностями человеческого восприятия, а ее желтовато-оранжевый оттенок — с прохождением света через земную атмосферу, пояснил эксперт. При этом название «Бобровая Луна» пришло из традиций коренных народов Северной Америки, где в ноябре бобры укрепляли жилища и делали запасы, а охотники расставляли ловушки. В Европе это полнолуние называли Морозным из-за холодов, а в славянской традиции встречалось название «Белая Луна», связанное с первыми снегопадами.

Ранее ученые раскрыли причину разной глубины кратеров на полюсах Луны.