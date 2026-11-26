Местным властям на Украине поручено разработать графики отключений воды, следует из документа, который размещен на сайте правительства.

Графики должны быть созданы для городов с населением от 100 тысяч человек. Их необходимо составить на случай, если канализационные насосные станции выйдут из строя.

Местные власти обязаны «определить зоны, очередность и графики возможных временных ограничений или перерывов в предоставлении услуги по централизованному водоснабжению». Утверждается, что цель графиков — уменьшить количество сточных вод.

Планы должны быть подготовлены в течение двух недель.

Города Украины столкнулись с длительными отключениями электроэнергии, в ряде населенных пунктов из-за этого возникли проблемы с водоснабжением.