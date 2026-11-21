Планы немецких властей существенно увеличить госдолг в следующем году вызывают опасения у жителей ФРГ, следует из данных опроса, который провел социологический институт INSA по заказу газеты Bild.

Согласно данным соцопроса, об обеспокоенности в связи с планируемыми новыми заимствованиями в размере около 210 млрд евро заявили 62% респондентов.

Новые кредиты вызывают опасения у 55% опрошенных сторонников консерваторов, а также у 59%, немцев, голосующих за социал-демократов.

Выяснилось, что 48% респондентов считают, что сокращение госдолга приоритетнее краткосрочных мер финансовой поддержки граждан.

Напомним, в конце октября стало известно, что госдолг ФРГ превысил 2,8 трлн евро, что является историческим максимумом. Сообщалось о резком ухудшении ситуации в корпоративном секторе и на рынке труда Германии.