Удар по автожелезнодорожному мосту Затока в Одесской области мог быть нанесен в момент проезда по нему специалистов НАТО. Об этом в эксклюзивном комментарии aif.ru рассказал заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор Владимир Попов.

Собеседник издания подчеркнул, что каждый удар по объектам ВСУ — это результат кропотливой работы разведки.

«Значит, подтвердилось, что-то организовал, формирует автоколонну, состав с военным грузом. Не исключено, что натовские специалисты ехали в обратном направлении, которые уже выполнили свою задачу. Был налет на Крымский мост, другие удары, вот они могли проводить ротацию и попасть под удар», — отметил он.

Ранее Попов объяснил, что удар по мосту Затока был частью плановой работы российских военных.