В зоне СВО уничтожили старшего лейтенанта Андрея Дедурика, служившего в центре информационно-психологических операций Вооруженных сил Украины. Он был главным телефонным мошенником ВСУ — руководил сетью колл-центров, которые реализовывали мошеннические схемы против граждан России.

В эксклюзивном комментарии aif.ru член президиума Общероссийской организации «Офицеры России», ветеран спецподразделений, полковник запаса Тимур Сыртланов объяснил, что Дедурика уничтожили в результате целенаправленного удара по штабу или скоплению личного состава.

«В ходе проведения специальной военной операции подразделения вооружённых сил России действительно ликвидировали офицера ЦИПсО ВСУ, который руководил сетью мошеннических колл-центров. Это, скорее всего, военная удача, потому что специально охотиться за младшими офицерами никто не будет, поскольку они не входят в цели первой линии. Такой военной удачи бывает достаточно много на фронте в ходе выполнения боевых задач, поэтому будем работать дальше, выявлять и уничтожать не только представителей данной категории неонацистов, но и цели пожирнее», - уточнил он.

Также стало известно о ликвидации в Сумской области капитана 116-й бригады территориальной обороны Украины Владислава Солодовника.