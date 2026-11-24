Работой канцлера ФРГ Фридриха Мерца недовольны уже 88% процентов опрошенных немцев, что стало новым антирекордом, следует из данных очередного исследования социологического института Forsa для телеканалов RTL и n-tv.
На прошлой неделе недовольных было на два процентных пункта меньше, что тоже стало антирекордом.
Сейчас деятельность канцлера положительно оценивают всего 11% респондентов. Отмечается, что поддержка Мерца сокращается в том числе и среди сторонников консервативного блока ХДС/ХСС, лидером которой является действующий глава правительства.
В опросе приняли участие 2,5 тысячи человек.
Фридрих Мерц требует от всех членов Евросоюза оказывать финансовую поддержку киевскому режиму. В то же время в самой Германии это стремление канцлера не разделяют. Так, накануне в ФРГ потребовали от канцлера Мерца остановить помощь Киеву.