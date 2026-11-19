Американские государственные служащие не должны рассматривать скорый выход видеоигры Grand Theft Auto (GTA) VI как основание для перехода на удалённый режим работы, заявили в Управлении кадровой службы США.

«Напоминаем: выход GTA VI не является основанием для временного перехода на удалённую работу», — отметило ведомство в публикации на своей странице в социальной сети X*.

Релиз видеоигры, которую разработала компания Rockstar Games, намечен на 19 ноября.

Напомним, ранее газета The Sun сообщила, что выход GTA VI в Британии обойдётся местным компаниям более чем в 16 миллионов долларов из-за отпусков, которые будут браться сотрудниками, желающими поиграть в новинку. По данным системы отслеживания отсутствия сотрудников BrightHR, по этой причине в ноябре и декабре 2026 года работники в стране подали заявления в общей сложности на 83 тысячи дней отпуска.

* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.