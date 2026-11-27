Мэр Монреаля Сорая Мартинес-Феррада столкнулась с критикой после сравнения городского бюджета с личными расходами. В интервью изданию Quatre95 она заявила, что при сокращении доходов приходится отказываться от дорогих продуктов, в частности от филе-миньона, и выбирать более доступную еду, например макароны с сыром Kraft Dinner.

Высказывание вызвало неоднозначную реакцию, поскольку незадолго до этого городские власти повысили налог на недвижимость. Кроме того, Монреаль ежегодно тратит более миллиарда долларов на обслуживание долга, что составляет свыше 16% городских расходов.

После критики Мартинес-Феррада признала, что ее комментарий был неудачным. В соцсетях она пояснила, что хотела провести аналогию между личными финансами и управлением городом. По ее словам, при ограниченных средствах приходится расставлять приоритеты.

Феррада отметила, что сейчас Монреалю необходимо выбирать между строительством новых парков и ремонтом дорог. Она заявила, что намерена направить средства на устранение выбоин.

Мартинес-Феррада также отметила, что городская инфраструктура находится в плохом состоянии, а летом Монреаль едва не столкнулся с нехваткой питьевой воды. Очередной бюджет города планируется принять в следующем месяце.

На фоне скандала в Монреале даже появилась шуточная акция под названием Soraya Dinner. Горожан призвали прийти к зданию мэрии со своими кастрюлями и ингредиентами.

Ранее сообщалось, что свыше 285 тысяч жителей Канады поддержали петицию с требованием отозвать американского посла Пита Хекстры.