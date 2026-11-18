Более 285 тысяч жителей Канады поддержали петицию с требованием отозвать американского посла Пита Хекстры. Соответствующая инициатива опубликована на сайте нижней палаты канадского парламента.

Авторы обращения считают, что публичные заявления дипломата наносят ущерб отношениям между Оттавой и Вашингтоном. Они призывают канадские власти объявить Хексту персоной нон грата и добиваться его отстранения от должности посла США.

Кроме того, подписавшиеся требуют поднять вопрос о поведении дипломата в ходе контактов с американской администрацией. Они также предлагают поручить парламентскому комитету изучить возможные случаи вмешательства представителей США во внутренние дела Канады.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп заявил о приближении США и Канады к торговому соглашению. Американский президент допустил, что сделка может быть заключена в ближайшее время.