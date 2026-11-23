Иркутский областной суд вынес приговор 22-летнему жителю Братска, который признан виновным в поджоге базовой станции сотовой связи. Молодой человек был приговорен к 13 годам лишения свободы. Об этом информирует объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Иркутской области.

В апреле молодой человек вступил в переписку через мессенджер с неизвестным лицом, которое предложило ему совершить диверсию за денежное вознаграждение. Вечером 5 апреля этот человек проник на территорию базовой станции, повредил ограждение и технический ящик, а затем облил оборудование легковоспламеняющейся жидкостью и поджег его.

Происходящее он записал на видео и отправил заказчику в качестве подтверждения выполненного задания. Однако обещанное вознаграждение ему так и не перечислили. В результате пожара оператору связи был причинен ущерб на сумму более 550 тысяч рублей. Подсудимый частично признал вину и возместил причиненный ущерб.

Суд назначил ему 13 лет лишения свободы. Первые два года осужденный проведет в тюрьме, оставшуюся часть срока — в исправительной колонии строгого режима.

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