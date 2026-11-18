Двух жителей Хабаровского края задержали по подозрению в государственной измене. Один из них сотрудничал с украинской военной разведкой и готовился к диверсиям на объектах промышленности и критической инфраструктуры региона. Его родственник собирал сведения о военнослужащих, участвовавших в СВО. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По данным ведомства, один из задержанных, 1996 года рождения, через мессенджер Telegram связался с представителем Главного управления разведки Минобороны Украины и стал выполнять его поручения.

В марте текущего года фигурант получил через службу доставки пульт дистанционного управления беспилотником. Затем с помощью персонального компьютера он прошел обучение управлению БПЛА, чтобы в дальнейшем проводить разведывательно-диверсионные акции на промышленных предприятиях и других объектах критической инфраструктуры Хабаровского края.

Кроме того, подозреваемому поручили собирать информацию о военнослужащих из региона. Для этого он привлек родственника 2005 года рождения, который по месту работы имел доступ к сведениям о военных, проходивших службу в зоне СВО. Собранные данные, как утверждает ФСБ, передали представителю иностранной разведки для нанесения ущерба безопасности Вооруженных сил России.

В отношении обоих фигурантов возбудили уголовное дело о государственной измене. По решению суда их заключили под стражу. Им может грозить пожизненное лишение свободы.