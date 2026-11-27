Размер будущих выплат по старости зависит не только от официальной зарплаты, но и от того, полностью ли учтены все пенсионные права гражданина. Эксперты рекомендуют начинать проверять свой стаж за 10–15 лет до выхода на заслуженный отдых, это позволит вовремя исправить ошибки и применить законные способы увеличения пенсии тогда, когда это потребуется. В материале aif.ru разбираем четыре легальных способа повысить пенсионный доход в 2026 году.

Способ 1. Провести ревизию лицевого счёта

Первый и бесплатный шаг — запросить выписку о состоянии индивидуального лицевого счёта (ИЛС) в Социальном фонде России (СФР). Сделать это можно за несколько минут через портал «Госуслуги», а также при личном визите в МФЦ или клиентскую службу фонда. Сколько раз повысят пенсию в 2027 году? Подробнее

Полученный документ необходимо сверить с бумажной трудовой книжкой. Чаще всего в электронной базе теряются периоды работы в 1990-е годы или допускаются опечатки в датах приёма и увольнения, из-за которых можно лишиться целого года стажа. Также стоит проверить, отражены ли в выписке социально значимые периоды, за которые начисляются коэффициенты без отчислений от работодателя. Если нашлись неточности, их исправляют через работодателя, заявление в СФР или в судебном порядке.

Способ 2. Засчитать нестраховые периоды

Пенсионные права формируются и в те периоды жизни, когда человек не работал по уважительным причинам, но государство начисляло ему фиксированные коэффициенты (ИПК). К таким периодам относятся:

Срочная служба в армии. Каждый год службы по призыву приносит 1,8 балла — при условии, что до или после армии у гражданина был официальный стаж с уплатой взносов.

Декрет и уход за детьми до 1,5 лет. С 2026 года прежнее ограничение, позволявшее зачесть в стаж уход максимум за четырьмя детьми, сняли. Теперь учитывается уход за всеми детьми без лимита. За каждый год начисляется 1,8 балла за первенца, 3,6 — за второго ребёнка, 5,4 — за третьего и каждого последующего, а за полные полтора года — 2,7, 5,4 и 8,1 балла соответственно. Тем, кто уже вышел на пенсию ранее, СФР провёл перерасчёт по новым правилам. Из ОПС в ПДС. Закон об автоконвертации накопительной пенсии примут до 2027 Подробнее

Уход за нетрудоспособными. Забота об инвалиде I группы, ребёнке-инвалиде или пожилом человеке старше 80 лет даёт один год стажа и 1,8 балла (за неполный год расчёт идёт пропорционально). Сейчас подтвердить уход можно по факту его завершения, однако с 2027 года правила ужесточатся: потребуется предварительное оформление и ежегодное подтверждение. Для тех, кто ухаживал до 2027 года, предусмотрен переходный период до 1 января 2028 года.

Переезд с супругом-военным. Проживание в гарнизонах и местностях, где невозможно трудоустроиться, засчитывается в страховой стаж, но не более пяти лет суммарно.

Если эти периоды не отображаются в выписке ИЛС, нужно подать заявление в Социальный фонд, приложив подтверждающие документы.

Способ 3. Докупить недостающие баллы и стаж

Чтобы вам назначили страховую пенсию, необходимо накопить минимум 15 лет стажа и 30 баллов. Если к моменту наступления пенсионного возраста этих показателей не хватает, человеку назначат социальную пенсию — на пять лет позже и в значительно меньшем объёме. Так, с 1 апреля 2026 года базовая социальная пенсия по старости составляет 9424,12 рубля, тогда как минимальная страховая выплата при выполнении нормативов оценивается примерно в 14 278 рублей. Досрочная пенсия в 2027 году: кто сможет выйти на заслуженный отдых раньше Подробнее

Решить проблему дефицита можно с помощью добровольных страховых взносов в СФР:

Минимальный платёж в 2026 году рассчитывается как МРОТ × 22 % × 12 и составляет 71 525,52 рубля. Он добавит в копилку 1 год стажа и 1,09 коэффициента.

Максимальный платёж (восемь МРОТ) равен 572 204,16 рубля — за него начислят до 8,72 балла, но стаж всё равно увеличится только на один год.

Важно учитывать и два ограничения: оплатить взносы можно только за текущий календарный год, купить стаж задним числом нельзя. А для всех граждан, кроме самозанятых, действует потолок — докупить разрешается не более половины требуемого стажа, то есть максимум 7,5 года.

Способ 4. Отложить обращение за пенсией

Самый простой и доходный способ увеличить выплаты — продолжить работать после наступления пенсионного возраста и временно отказаться от оформления пенсии. За каждый полный год отсрочки государство применяет премиальные коэффициенты отдельно к фиксированной выплате и к страховой части. 40 лет стажа, 17 тысяч пенсия: как пересмотреть низкие выплаты Подробнее

Если гражданин откладывает обращение за пенсией на один год, фиксированная выплата увеличивается на 5,6 %, а страховая часть — на 7,3 %. За два года ожидания прибавка составит уже 12 и 15,6 % соответственно, за три — 19 и 24,6 %, за пять лет — 36 и 45 %. Максимальные коэффициенты предусмотрены при отсрочке на 10 лет: фиксированная выплата вырастает в 2,11 раза, а страховая часть — в 2,32 раза.

На практике при расчётной пенсии в 25 000 рублей пятилетняя отсрочка поднимет ежемесячную выплату примерно до 36 250 рублей, а десятилетняя — уже до 55 000 рублей. Этот вариант выгоден тем, чей текущий заработок заметно выше размера неполученной пенсии. Однако стоит помнить, что премиальные коэффициенты не суммируются с рядом других пенсионных льгот.