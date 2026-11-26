Размер будущей пенсии можно увеличить с помощью нескольких предусмотренных законом механизмов. Среди них — проверка пенсионных начислений, учет нестраховых периодов, добровольная уплата взносов и отсрочка выхода на пенсию. О четырех способах повышения пенсионного дохода сообщило издание URA.RU.

Один из наиболее простых способов — проверить сведения на индивидуальном лицевом счете в Социальном фонде России. Выписку можно получить через портал «Госуслуги», в клиентской службе СФР или МФЦ. В документе указаны периоды работы, страховой стаж, накопленные пенсионные баллы и перечисленные работодателями взносы.

Особое внимание стоит уделить полноте сведений о трудовой деятельности, особенно за 1990-е годы, а также правильности дат. Кроме того, важно проверить, учтены ли нестраховые периоды. Если обнаружатся ошибки или пропуски, их можно исправить, обратившись к работодателю или в суд.

Пенсионные баллы начисляются не только за периоды официальной работы. В страховой стаж также включается время, когда человек не трудился по уважительным причинам. К таким периодам относятся срочная служба в армии, уход за детьми до полутора лет, уход за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом или человеком старше 80 лет.

Баллы также начисляются за проживание с супругом-военнослужащим в местности, где отсутствовала возможность трудоустройства. Такой период учитывается не более чем за пять лет.

За год ухода за первым ребенком начисляется 1,8 пенсионного балла, за вторым — 3,6, за третьим и каждым последующим — по 5,4 балла. С 2026 года ограничение по количеству детей, за уход за которыми учитываются баллы, отменено. Если соответствующие периоды отсутствуют в выписке, можно обратиться в СФР с заявлением об их включении.

Если до выхода на пенсию не хватает необходимого стажа или пенсионных баллов, их можно компенсировать за счет добровольных взносов. Для получения страховой пенсии по старости требуется не менее 15 лет стажа и 30 пенсионных баллов. При нехватке этих показателей гражданин может самостоятельно перечислять взносы в рамках обязательного пенсионного страхования.

В 2026 году такие платежи позволяют сформировать стаж и баллы только за текущий календарный год — приобрести их за прошлые периоды нельзя. Размер взносов рассчитывается с учетом МРОТ, который в 2026 году составляет 27 093 рубля.

Еще один способ увеличить выплаты — отложить оформление пенсии после достижения пенсионного возраста. За каждый год отсрочки применяются повышающие коэффициенты, которые увеличивают как фиксированную выплату, так и страховую часть пенсии.

Например, если расчетный размер пенсии составляет 25 тысяч рублей, то при отсрочке на пять лет ежемесячная выплата с учетом увеличения фиксированной части может достигнуть примерно 36 250 рублей. Чем дольше человек откладывает оформление пенсии, тем выше могут стать будущие начисления.

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