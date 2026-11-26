- Пенсии: кому положена прибавка
- Налоги на имущество и вклады: 1 декабря — крайний срок
- Льготные автокредиты возвращаются
- Бесплатное ЭКО для семей ветеранов СВО
- Технологический сбор для электроники
- Возврат билетов на поезда: чем раньше сдаешь, тем меньше потеряешь
- Зимние шины: с 1 декабря — обязательны, штраф — 500 рублей
- Что важно сделать прямо сейчас
С 1 декабря 2026 года в России заработает несколько отдельных финансовых и социальных новшеств. Они касаются не всех россиян, а лишь определенных категорий граждан: одни получат автоматическую прибавку к пенсии, другие смогут оформить бесплатное ЭКО или льготный автокредит. Подробности — в материале aif.ru.
Пенсии: кому положена прибавка
Декабрьский перерасчет не является всеобщей индексацией. Речь идет об индивидуальных доплатах для следующих категорий:
Тем, кто отметил 80-летие в ноябре, фиксированная часть страховой пенсии увеличивается вдвое. Сумма повышения составит 9 584,69 рубля, а общий размер фиксированной выплаты достигнет 19 169,38 рубля. Кроме того, таким гражданам добавляется надбавка на уход в размере 1 413,86 рубля. Итоговая прибавка к выплате составит 10 998,55 рубля. Деньги поступят автоматически, заявление подавать не нужно.
Аналогичное удвоение фиксированной выплаты положено тем, кому в ноябре впервые установили первую группу инвалидности. Здесь действует важное правило: если выплата уже была увеличена по другому основанию (например, по возрасту), повторно ее не удваивают.
Отдельно стоит помнить о надбавке за нетрудоспособных иждивенцев. Она по-прежнему не назначается автоматически. Если в семье появился иждивенец (например, ребенок-студент очной формы), необходимо подать заявление в Социальный фонд. Размер доплаты составляет около 3 194,90 рубля за каждого, но не более чем за трех.
Налоги на имущество и вклады: 1 декабря — крайний срок
Для владельцев квартир, домов, земельных участков и транспорта декабрь начинается с последнего дня для оплаты без пеней. До 1 декабря 2026 года включительно необходимо оплатить имущественные налоги за 2025 год, а также НДФЛ, если он не был удержан работодателем, и налог на проценты по банковским вкладам (при превышении необлагаемого лимита).
Со 2 декабря неуплаченные суммы превращаются в задолженность, на которую начинают начисляться пени за каждый день просрочки. Проверить начисления можно в личном кабинете налогоплательщика или на Госуслугах. Если в уведомлении обнаружена ошибка (чужая квартира, не учтена льгота), лучше обратиться в налоговую.
Льготные автокредиты возвращаются
С 1 декабря 2026 года снова действует господдержка при покупке российских машин в кредит.
Главные условия:
- Многодетным с тремя и более детьми — скидка 20% на семиместный автомобиль до 2,3 млн рублей.
- Семьям с пятью и более детьми — 20% на микроавтобус от семи мест до 4,5 млн рублей.
- Семьям с двумя и более детьми — 10% на машину с двигателем внутреннего сгорания (ДВС), а на Дальнем Востоке — 25% семьям хотя бы с одним ребенком.
- Медикам, педагогам, людям с инвалидностью, участникам СВО и их семьям — 20% (на Дальнем Востоке — 25%) на автомобиль с ДВС до 2 млн рублей при локализации производства.
- Раненым бойцам СВО — 40% на машину с ручным управлением.
- Покупателям российских электромобилей и гибридов — 10%, но не более 500 тысяч рублей.
Бесплатное ЭКО для семей ветеранов СВО
С 1 декабря 2026 года вступает в силу закон о бесплатном ЭКО для супруг ветеранов СВО. Право на процедуру получает семья ветерана, состоящего в браке, а также вдовы погибших ветеранов, не вступившие в повторный брак. Вдова может воспользоваться услугой в течение пяти лет после гибели супруга — при наличии его нотариально заверенного согласия на использование биологического материала, данного при жизни. Суррогатное материнство закон не охватывает.
Технологический сбор для электроники
С 1 декабря 2026 года в России впервые начинает взиматься технологический сбор. Это не налог в привычном смысле, а обязательный платеж в бюджет за производство или ввоз определенной электроники. На первом этапе он касается производителей и импортеров ноутбуков, планшетов с клавиатурой, смартфонов и сотовых телефонов.
Ставка зависит от того, зарегистрирована ли конкретная модель в системе маркировки «Честный знак». Если сведения о товарном знаке и модели есть в справочнике, сбор для смартфона составит 250 рублей за единицу. Если модели в системе нет — ставка возрастает до 496 рублей. Для ноутбуков базовые значения выше: 500 и 992 рубля соответственно. Для рядового покупателя это нововведение напрямую ничего не меняет, но может отразиться на конечной стоимости техники в перспективе.
Возврат билетов на поезда: чем раньше сдаешь, тем меньше потеряешь
С 1 декабря 2026 года на железных дорогах России начинает действовать прогрессивная шкала сбора за возврат билетов дальнего следования. До 30 ноября включительно сбор остается символическим — 3,70 рубля, но для билетов, купленных с 1 декабря, правила меняются: размер удержания привяжут к тому, за сколько дней до отправления пассажир сдает проездной документ.
Шкала выглядит так:
- вернули за 45 суток и более — удержат 1% от стоимости;
- за 30–44 суток — 3%;
- за 10–29 суток — 5%;
- за 9 суток и менее — 10%.
Максимальный порог сбора установлен ФАС на уровне 10% от стоимости билета. Чем раньше пассажир отказывается от поездки, тем большую часть денег ему вернут — это должно отучить бронировать места «на всякий случай» и сдавать их в последний момент.
Зимние шины: с 1 декабря — обязательны, штраф — 500 рублей
С 1 декабря в России наступает календарный зимний период для шин. На легковых автомобилях и легких грузовиках (полной массой до 3,5 тонны) в декабре, январе и феврале запрещено ездить на летней резине. Требование действует по всей стране независимо от фактической погоды.
Наказание за нарушение — предупреждение или штраф 500 рублей по ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ. Новых повышенных штрафов именно «за летнюю резину» с 1 декабря не вводится. Инспектор вправе не только выписать постановление, но и выдать предписание устранить нарушение в установленный срок — если проигнорировать, следующая проверка может обернуться более серьезными последствиями вплоть до запрета эксплуатации.
Зимние шины должны стоять на всех четырех колесах, а не только на ведущей оси. Специалисты советуют не тянуть до 1 декабря: менять резину стоит при устойчивом снижении среднесуточной температуры до +5…+7 °C, когда летние шины теряют сцепление.
Что важно сделать прямо сейчас
Пенсионерам с иждивенцами. Надбавка за нетрудоспособных членов семьи по-прежнему назначается только по заявлению — автоматически ее не начислят. Если в семье появился иждивенец (например, ребенок-студент очной формы), подайте заявление в Социальный фонд, не дожидаясь конца декабря.
Владельцам квартир, домов, земли и транспорта. Не откладывайте оплату на последний день: крайний срок — 1 декабря 2026 года, после чего начнут начисляться пени. Отсутствие бумажного уведомления не отменяет обязанности заплатить — проверьте начисления в личном кабинете налогоплательщика или на Госуслугах. Если сумма завышена, указан чужой объект или не учтена льгота, обратитесь в налоговую заранее.
Тем, кто планирует покупку машины в кредит. Программа льготного автокредитования возобновляется с 1 декабря. Если вы попадаете в одну из категорий (многодетная семья, медработник, педагог, участник СВО и др.), заранее уточните условия и перечень автомобилей, подпадающих под скидку.
Автомобилистам. Не тяните со сменой резины до 1 декабря: зимние шины обязательны с первого дня зимы, а штраф за летнюю резину — 500 рублей.
Пассажирам поездов. Если планируете сдавать билеты, купленные после 1 декабря, делайте это как можно раньше: при возврате за 9 суток и менее удержат 10% стоимости, а за 45 суток и более — только 1%.