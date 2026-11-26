По госданным, ежегодно несколько сот тысяч россиян уходят из жизни, не дотянув до пенсионного возраста, — годы их отчислений в Социальный фонд России при этом не исчезают, хотя достаются семье не целиком. Часть накоплений родственники могут вернуть, ещё одним подспорьем становится государственная пенсия по потере кормильца. Разбираемся, кому отходят средства умершего, наследуются ли пенсионные баллы и на что могут рассчитывать семьи тех, кто работал «всерую». Всё это читайте в материале aif.ru.

Общий «котёл» против личного счёта

Шанс вернуть отчисления есть не всегда, но судебная практика чаще на стороне наследников. Верховный суд в нескольких определениях разъяснил: единого перечня уважительных причин пропуска шестимесячного срока нет, а уважительной может быть признана даже правовая неосведомлённость — суды разбираются по обстоятельствам каждого дела. Но невостребованные накопления пополняют резерв фонда, поэтому его позиция в спорах обычно жёсткая.

Страховые взносы работодателя не хранятся на личном счёте работника, а направляются на выплаты нынешним пенсионерам. Профессор МГУ Светлана Хмелевская поясняет: «Страховые взносы, уплаченные за работника, не наследуются, — говорит эксперт. — В условиях солидарно-распределительной системы они идут в общий „котёл“ — на финансирование текущих страховых пенсий. На индивидуальном счете застрахованного лица фиксируются только стаж и пенсионные баллы. Они привязаны к личности. Это накопленные пенсионные права».

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Иное дело — пенсионные накопления. По данным СФР, в 2025 году более 300 млрд рублей накоплений оставались невостребованными. Если человек умер до назначения накопительной пенсии, средства могут получить правопреемники. «Если он или она не указали, кому оставить средства, первыми право на выплату имеют дети (в том числе усыновленные), супруг и родители, а при их отсутствии — другие близкие родственники», — отмечает генеральный директор АО «НПФ Ингосстрах» Оксана Иванова.

Обратиться в СФР нужно в течение шести месяцев после смерти человека. Пропущенный срок восстанавливается через суд. Если за деньгами никто не обратился либо человек уже получал пожизненные выплаты, средства поступают в резерв фонда и обеспечивают пенсии тем, кто прожил дольше ожидаемого периода выплат, поясняет директор по GR СберНПФ, бывший сотрудник Минфина РФ Наталия Каменская. А вот страховая пенсия по старости по наследству не передаётся ни при каких условиях.

Баллы не наследуются, но «работают» на семью

Пенсионные баллы начисляются индивидуально и в наследство не входят. Однако после смерти кормильца они могут лечь в основу другой выплаты — пенсии по потере кормильца. Оксана Иванова обращает внимание: это не возврат взносов умершего, а отдельная государственная выплата. Её могут получать несовершеннолетние дети, а при очном обучении или инвалидности, оформленной до совершеннолетия, — до 23 лет. Право есть и у других нетрудоспособных членов семьи, причём для назначения достаточно даже одного дня страхового стажа умершего.

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Детям, потерявшим одного родителя, к страховой выплате положено 50% фиксированной части пенсии, круглым сиротам и детям умершей одинокой матери — 100%. Если умерший не заработал стажа, назначается социальная пенсия по потере кормильца: 9 424,12 рубля — при потере одного родителя, и 18 848,24 рубля — обоих. Детям до 18 лет СФР с 2024 года назначает её беззаявительно.

Человек пахал «всерую»: семья не останется без всего

Даже если кормилец не имел официального дохода, государство предусматривает поддержку. В страховой системе всё устроено так же, отмечает профессор Светлана Хмелевская: «В случае самозанятости все идентично. Накопленные пенсионные права имеют значение при оформлении пенсии по случаю потери кормильца». Если человек несколько лет трудился официально, а затем перешёл на неофициальную работу, заработанные баллы и стаж сохраняются. При зарплате «в конверте» баллы начисляются только с официальной части дохода, а самозанятые могут добровольно перечислять взносы в СФР — это тоже работает на пенсию по потере кормильца.

Если же страхового стажа нет вовсе, детям умершего назначат социальную пенсию. А на собственную старость самозанятым эксперт Наталия Каменская советует программу долгосрочных сбережений: государство добавляет к взносам до 36 тысяч рублей в год на протяжении 10 лет. По данным Минфина, за два года её участниками стали 10,5 млн человек, привлечено более 717 млрд рублей. При этом участие не зависит от трудоустройства, а остаток накоплений в случае смерти участника до назначения пожизненных выплат могут получить его близкие.