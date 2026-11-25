Министр иностранных дел России Сергей Лавров посетил мемориал «Вечный огонь» в Гомеле и возложил цветы к памятнику советским воинам. Вместе с ним в церемонии участвовали его белорусский коллега Максим Рыженков и представители местных властей.

Мемориальный комплекс посвящен советским военнослужащим и участникам подполья, погибшим в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками. На территории мемориала захоронены 28 человек, павших в боях в 1943–1944 годах.

Лавров прибыл в Гомель для участия в заседании совместной коллегии министерств иностранных дел России и Белоруссии. В рамках визита также запланированы его переговоры с главой белорусского внешнеполитического ведомства.