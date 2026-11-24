Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл в Гомель с рабочим визитом, где 25 ноября будет участвовать в совместном заседании коллегий МИД России и Белоруссии.

«Сергей Лавров прибыл в Гомель для участия в ежегодном совместном заседании коллегий МИД России и МИД Белоруссии. Министра встретили хлебом-солью», — сообщает российское внешнеполитическое ведомство.

По итогам заседания будут подписаны новая программа согласованных действий в сфере внешней политики на 2027-2029 годы, постановление коллегий и план межмидовских консультаций на 2027 год.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин прибыл в Таджикистан в рабочим визитом.