Долгие взгляды собаки в окно с приходом холодов не случайны и связаны с недостатком впечатлений. Об этом рассказал РИАМО президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

Он отметил, что из-за непогоды и короткого светового дня прогулки сокращаются, запахов становится меньше. В результате окно заменяет питомцу телевизор, становясь источником новостей об окружающем мире.

Кроме того, осенью и зимой собаки инстинктивно выбирают самое солнечное место в доме, а у окна оно обычно еще и теплое из-за батареи. Породы с охотничьими или сторожевыми инстинктами окно притягивает круглый год. Охотники высматривают добычу, которую на снегу заметить проще, а сторожевые породы контролируют территорию.

Если распорядок дня изменился и собаку чаще оставляют одну, она может ждать хозяина у окна или таким образом справляться со стрессом, о чем говорят лай, порча вещей, зажатость и беспокойство без причины. У стареющих собак долгие взгляды в окно иногда связаны с когнитивной дисфункцией и требуют наблюдения у ветеринара. Проверить здоровье у ветеринарного врача стоит и в том случае, если поведение началось внезапно или что-то настораживает.

Запрещать питомцу смотреть в окно кинолог не советует, если это занятие не вредит питомцу. При этом Голубев рекомендует обогатить среду собаки игрушками, поиском лакомств и нюхательными ковриками. При хорошей социализации стоит чаще бывать в гостях или приглашать гостей домой, а на прогулку брать лакомства и утеплять собаку. Важно помнить и о безопасности, следя за тем, чтобы питомец не опирался на стекло и сетку и не выпал с высоты.

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