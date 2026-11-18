Защитить лапы собак от противогололедных реагентов помогут специальная непромокаемая обувь и средства на основе воска. Об этом в беседе с интернет-изданием «Абзац» рассказал ветеринар Евгений Цыпленков.

Он посоветовал по возможности избегать во время прогулок участков, обработанных химикатами. Цыпленков отметил, что собаку можно переносить на руках там, где есть реагенты, чтобы сократить контакт с ними.

Эксперт предупредил, что контакт с химическими веществами вызывает раздражение кожи, покраснение и болезненные ощущения. Промокаемая обувь способна усугубить проблему, потому что внутри нее могут скапливаться химикаты. В отдельных случаях длительное воздействие приводит к образованию ран.

Ветеринар добавил, что раздражение лап приносит животному дискомфорт и иногда вызывает изъязвления. Если небольшой кусочек реагента прилипнет к коже, он может разъесть ее до раны. При этом Цыпленков отметил, что такое случается редко.

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