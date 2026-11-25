Собаки подают сигналы примирения, когда испытывают страх или дискомфорт, и их игнорирование может привести к защитной агрессии. Об этом РИАМО рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

По его словам, хозяевам важно научиться распознавать такие проявления, чтобы не провоцировать питомца и не подталкивать его к постоянной готовности защищаться.

Среди подобных сигналов специалист назвал прижатые уши, напряженную позу и так называемый «китовый глаз» — отведенный взгляд, при котором становится заметен белок. Также о стрессе могут свидетельствовать зевота и облизывание носа, если собака перед этим не ела. Эти проявления люди нередко принимают за упрямство или чувство вины, хотя таким образом животное пытается избежать конфликта.



Голубев также объяснил, что так называемая собачья «улыбка» с оскалом, прижатыми ушами и суженными глазами на самом деле означает подчинение. Таким поведением питомец демонстрирует покорность и просит не ругать его. Специалист подчеркнул, что хозяевам не следует очеловечивать поведение животных и оценивать их реакции по человеческим меркам.

Чтобы не спровоцировать агрессию, нельзя ругать собаку за поступки, совершенные несколько минут или часов назад, а также слишком долго отчитывать ее и угрожающе нависать над ней. Важно не игнорировать предупреждающие сигналы, такие как демонстрация зубов, замирание, приподнятая губа и рычание. Если животное чувствует угрозу, следующим этапом может стать защита, поэтому человеку необходимо вовремя остановиться.

Ранее Владимир Голубев объяснил, почему собаки могут долго смотреть в окно осенью.