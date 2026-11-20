Кардиохирург из США Джереми Лондон перечислил четыре малозаметных признака, которые могут указывать на проблемы с сердечно‑сосудистой системой, пишет Daily Mirror.

По словам врача, одним из таких неочевидных симптомов является выпадение волос на голенях и пальцах ног. Причина кроется в нарушении кровообращения: из‑за сужения сосудов волосяные фолликулы недополучают кислород и питательные вещества.

Ещё одним сигналом может быть эректильная дисфункция. Она тоже нередко связана с ухудшением состояния сосудов. Отёки лодыжек и стоп, в свою очередь, способны говорить о том, что сердце справляется со своей насосной функцией хуже и не обеспечивает достаточный отток крови.

Четвёртый признак — непривычная, нарастающая усталость. Как отметил Лондон, если привычные дела вдруг стали даваться значительно тяжелее, это повод проконсультироваться с врачом.

Ранее кардиолог Аурелио Рохас также заявил, что японская ходьба является простым и эффективным упражнением для защиты сердца от различных заболеваний.