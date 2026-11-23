Священнослужитель, который назначает цену за молитву или совершение требы, находится на пути к лишению своего священного сана. Об этом сайту MK.ru рассказал председатель отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии РПЦ иеромонах Макарий (Маркиш).

Он пояснил, что прихожане могут совершать добровольные пожертвования церкви. В большинстве храмов никаких цен нет, а рядом со свечным ящиком или на доске объявлений в церковной лавке указана лишь ориентировочная сумма, которую можно изменить как в меньшую, так и в большую сторону. Так, например, если у пришедших венчаться молодых людей нет денег, никто не вправе отказать им в совершении таинства, а пожертвование они могут принести позже.

При этом фиксированные суммы за требы на сайтах или в телеграм-ботах должны не просто настораживать. Отец Макарий пояснил, что на настоящего священника в таком случае нужно сразу подать жалобу архиерею, поскольку это участие верующих в церковной жизни и их ответственность за порядок и благополучие в церкви.

«Если же это проходимец, им уже должны заниматься правоохранительные органы», - заключил иеромонах.

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