Трасса М-12, соединяющая Москву и Тюмень, уже построена и вскоре примет первых водителей, сообщил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

Выступая в Госдуме в рамках правительственного часа, вице-премьер заявил, что магистраль между столицей и Тюменью готова.

«Могу сказать, что скоростная дорога до Тюмени уже построена, в ближайшее время готова будет к открытию», — заявил он.

Кроме того, по словам Хуснуллина, длина этой трассы достигает 2700 километров. Дорога оборудована освещением, а светофоры на ней отсутствуют.

Ранее Минтранс предложил запустить самый длинный в мире беспилотный автокоридор.