День располагает к тому, чтобы сбавить темп, отложить бесконечные дела и, наконец, уделить внимание себе и близким. В любви многое будет зависеть от умения слышать друг друга, не требовать невозможного и не торопить события.

ОВЕН

День может принести важный разговор или неожиданное сообщение, которое заставит иначе посмотреть на личные отношения. Не отмахивайтесь от слов близкого человека.

ТЕЛЕЦ

Сегодня особенно легко поддаться импульсу и потратить деньги на вещи, которые на самом деле вам не нужны. Не пытайтесь компенсировать усталость шопингом или дорогими развлечениями.

БЛИЗНЕЦЫ

Противоречивый день. Не исключено, что планы придется менять прямо на ходу: неожиданно изменится расписание встречи или появится повод отправиться в незапланированную поездку.

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РАК

Сегодня кто-то из родственников или друзей может обратиться за помощью — постарайтесь выслушать и ободрить, помочь советом. Но звезды советуют не давать денег в долг.

ЛЕВ

День, когда не стоит замыкаться в себе, если партнер занят собственными делами. Проявите инициативу и найдите занятие себе по душе. И не раздражайтесь из-за мелочей!

ДЕВА

День, когда не стоит требовать от партнера немедленного исполнения всех желаний. Если накопились претензии, обсудите их спокойно, без давления. Иначе конфликта не избежать.

ВЕСЫ

Благоприятный день для примирения. Именно сейчас удастся найти решение давнего разногласия. Тем, кто давно в паре, стоит поговорить о планах, которые откладывались на потом.

СКОРПИОН

Сегодня стоит сознательно добавить романтики в привычную повседневность. Но не торопитесь с новыми свиданиями и не пытайтесь любой ценой произвести впечатление.

СТРЕЛЕЦ

Романтический день. Сегодня стоит быть внимательнее к знакам симпатии: интерес к вам может проявить человек, которого вы раньше воспринимали исключительно по-дружески.

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КОЗЕРОГ

Знакомство, которое сегодня не оправдает ожиданий, еще не означает, что человек вам не подходит. Дайте себе время разобраться в чувствах и не воспринимайте каждую неловкость как неудачу.

ВОДОЛЕЙ

День, когда не стоит возвращаться к старым переживаниям и сравнивать новых знакомых с бывшими партнерами. Проведите вечер в приятной обстановке и уделите время любимому занятию.

РЫБЫ

Сегодня вам будет полезно выбраться из привычной обстановки на небольшую прогулку или встречу с друзьями. Случайное знакомство может оказаться интереснее, чем кажется сначала.

А что ждет вас дальше, читайте в астрологическом прогнозе на декабрь 2026 года. Также у нас есть полный гороскоп на 2027 год: все о любви и отношениях, карьере, деньгах и здоровье.