Месяц будет насыщенным на события и разнообразным по настроению. Звезды советуют всем знакам зодиака следить за режимом сна и не пытаться сделать в декабре абсолютно все, что не успели за год.

Гороскоп на декабрь 2026 года для знака зодиака Овен

Представителям знака Овен в декабре захочется перемен. Не отмахивайтесь от идей, что именно и как вы можете сделать. Эффективны даже маленькие шаги в нужном направлении. Особо будьте внимательны, чтобы не распаляться на чужие задумки и просьбы — на вас захотят «навесить лишних дел». Не делитесь планами со всеми подряд и пересмотрите расходы в первой половине месяца. Не стоит планировать подарки для кого-либо постороннего только из вежливости, займитесь лучше ближайшим окружением и удалите из контактов тех, кто лишь критикует вас или использует в своих интересах. Вторая половина декабря обещает принести приятные сюрпризы в личной жизни. Будьте внимательны, и вам представится шанс, которого давно ждали. Хотя изначально он может несколько отличаться от ваших представлений. Личный разговор, который вы давно откладываете, стоит провести именно в этот период и не тащить его в 2027 год. Итоги беседы принесут и радость, и облегчение.

Гороскоп на декабрь 2026 года для знака зодиака Телец

У Тельцов многие задумки в декабре исполнятся, но при условии, что Дедом Морозом вы будете себе сами. В первой половине месяца особо следите за тем, чтобы сохранять душевное равновесие. Дела не будут продвигаться так быстро, как вам хотелось бы, но сконцентрируйтесь на том, что все же они продвигаются. Семейные вопросы то и дело могут отвлекать вас от ваших планов. Попробуйте найти себе помощников или раздать часть обязанностей. Контролировать получится многое, но не все — траты все же выйдут за рамки задуманного. Ближе к середине месяца здоровье может напомнить о себе, но своевременный отдых и строгий режим дня помогут все исправить. Во второй половине декабря попробуйте делать что-то не так, как обычно. Запланируйте новые блюда на новогодний стол, выберите нестандартные подарки от вас, да и просто ходите новыми маршрутами. В конце месяца стоит выделить время, чтобы ответить на накопившиеся сообщения и выполнить обещания, данные и себе, и другим. Гороскоп на 2027 год для всех знаков зодиака Подробнее

Гороскоп на декабрь 2026 года для знака зодиака Близнецы

Близнецам в декабре точно не стоит пытаться успеть все. Расставьте приоритеты и двигайтесь в комфортном темпе. Если вы запланировали на праздники провести большое мероприятие, но в процессе подготовки поймете, что это не приносит вам радость, лучше откажитесь от этой затеи. Финансовые траты важно распределить в начале месяца, чтобы хватило на все. Если коллеги попросят вас взять на себя дополнительные обязанности по работе или по-дружески помочь, не спешите соглашаться и сначала рассчитайте свое время и силы. В середине месяца может всплыть не законченный когда-то разговор, или объявится человек из прошлого. Эмоции лучше отодвинуть на задний план и действовать только по логике. Вторая половина декабря благоприятна для поездок, дружеских посиделок, выходов в свет и на культурные мероприятия. Уделите внимание своему здоровью и внешнему виду — от этого будет зависеть и настроение, и атмосфера вокруг вас. Особо стоит следить за репутацией и не давать поводов для сплетен.

Гороскоп на декабрь 2026 года для знака зодиака Рак

Ракам декабрь придется провести в трудах и хлопотах — присесть с чашкой горячего какао вам удастся лишь в последних числах месяца. И то, если сами этого захотите и спланируете отдых заранее. Делегируйте все, что можете, особенно это касается бытовых вопросов. В первой половине месяца будет велико искушение рассказать о ваших грандиозных идеях, но звезды советуют этого не делать. Лучше сначала воплотить все задуманное и рассказать уже по факту. В середине месяца к вам может прийти долгожданное признание ваших заслуг или признание в чувствах, а может, это будут фееричные комплименты вашей внешности или манере говорить. Во второй половине декабря выделите время для путешествий. Новые места волшебным образом перезагрузят и вдохновят на новые планы. Энергии будет много, но расходуйте ее разумно и не участвуйте в рискованных затеях. В дороге может произойти судьбоносная встреча с человеком, очень близким вам по взглядам.

Гороскоп на декабрь 2026 года для знака зодиака Лев

Львам нужно заранее готовиться к тому, что в декабре не все будет происходить строго по расписанию. Наоборот, это будет месяц сюрпризов и спонтанных решений. Не воспринимайте каждое нарушение планов как неудачу. Иногда это помогает увидеть недоработки и найти более интересный путь. Будьте внимательнее к расходам и к датам событий. В начале декабря стоит проявить дипломатичность и не озвучивать всего, что вам хочется высказать, особенно родственникам. Стоит распределить время так, чтобы успевать и работать, и готовиться к праздникам, и не забывать о своем отдыхе. Ближе к середине декабря могут объявится люди из прошлого. Стоит осторожнее отнестись к общению с ними и к информации, которую они принесут. В середине месяца обстоятельства могут потребовать поступиться вашими принципами. Сами решайте, стоит ли соглашаться на это. Во второй половине месяца постарайтесь сблизиться с теми, кто вам дорог. Обсудите и переживания, и совместные планы на зимние каникулы. В новогоднюю ночь не берите на себя большую ответственность, дайте проявить инициативу людям вокруг. Гороскоп путешествий на 2027 год для всех знаков зодиака: отдых и отпуск Подробнее

Гороскоп на декабрь 2026 года для знака зодиака Дева

Декабрь станет для Дев месяцем подтверждения всех прошлых действий. Не стоит скромничать и преуменьшать свои заслуги. При этом сбавлять темп еще рано, особенно в преддверии праздников. В личной жизни будьте аккуратнее — велик риск обрушить на партнера лишние эмоции. В первой половине декабря может возникнуть тяга к новой области, не игнорируйте ее, вполне вероятно, что именно это выведет вас к новым проектам или важным знакомствам. В середине месяца важно удерживать баланс во всех сферах жизни. Не давайте настроению скакать и вовремя переключайтесь. Походы в баню, на новогодние ярмарки или предпраздничные представления могут здорово зарядить вас позитивной энергией. Планы на месяц лучше не строить, они могут резко поменяться. Новогоднюю ночь не стоит проводить в одиночестве — не отказывайтесь от приглашений. Заранее позаботьтесь о хорошем самочувствии и одежде по погоде.

Гороскоп на декабрь 2026 года для знака зодиака Весы

У Весов декабрь будет весьма непредсказуемым. События пойдут несколько иначе, чем вы себе представляли, будьте внимательны к случайным разговорам, приходящим идеям и рабочим предложениям. Если вы давно решались на серьезный разговор, то первая половина месяца очень подходит для этого. Только не пытайтесь угадать чужие мысли. Старайтесь хорошо выглядеть, даже если не планировали особых событий — вы можете оказаться в центре внимания совершенно неожиданно. Ближе к середине месяца может произойти переоценка ценностей и отношений. Не бойтесь менять планы и разрывать с теми людьми, с которыми вам неуютно. Не отказывайтесь от приглашений на профессиональные и дружеские встречи. Во второй половине месяца есть вероятность резкой смены настроений и повышенной тревожности. Не делайте выводов и не совершайте поступков на эмоциях. Откажитесь нести в следующий год действия, которые не приносят хорошего настроения и результатов. Праздники лучше встретить в узком кругу, подальше от дома, на природе. Постарайтесь сделать так, чтобы в эти дни освободить себя от домашней рутины.

Гороскоп на декабрь 2026 года для знака зодиака Скорпион

Скорпионам декабрь принесет перемены, и ожидаемые, и те, к которым будет сложно привыкнуть. Придется пересмотреть и взгляды, и устоявшийся режим действий. Отнеситесь внимательно к входящим предложениям, они могут сделать успешным весь ваш следующий год. Прилив сил в первой половине месяца расходуйте грамотно — отбрасывайте все посторонние дела и внезапные просьбы от чуждых вам людей. Личная жизнь может дать трещину — партнер накануне праздников может стать не столь внимательным, как вам бы хотелось. Постарайтесь не устраивать скандалов по этому поводу, действуйте тактично. В середине месяца стоит заняться и расхламлением, с 1 января сложно будет начать «новую жизнь», если вокруг беспорядок. Во второй половине декабря с новыми знакомыми стоит проявить особую осторожность, особенно когда дело станет касаться финансов. Также проявите аккуратность в организации и проведении больших семейных застолий: чье-то резкое замечание может свести на нет весь праздник. Тихие, камерные вечера только с близкими вам по духу людьми могут доставить куда больше радости и удовлетворения. Красная Огненная Коза: что означает символ 2027 года Подробнее

Гороскоп на декабрь 2026 года для знака зодиака Стрелец

Стрельцам, чтобы месяц сложился удачно, важно наметить не более трех основных целей и действовать решительно. Особо следите за тем, чтобы вовремя отдыхать и проводить время только для себя. В первой половине декабря, несмотря на желание целиком погрузиться в подготовку к празднику, все же уделите время себе и своему здоровью. Ближе к середине декабря могут всплыть не очень приятные секреты о вашем ближайшем окружении. Не поддавайтесь ревности и не принимайте важных решений в эмоциональные моменты. Сложные разговоры лучше не затевать до праздников, тем более что какие-то вопросы могут решиться сами собой. Также не стоит делать судьбоносные признания и давать смелые обещания, иначе вы потом пожалеете о взятых на себя обязательствах. Во второй половине декабря сделайте ставку на искренность во всем, особенно в отношениях. В конце декабря по возможности отправляйтесь в поездку или в путешествие, чтобы встретить Новый год вдали от надоевшего быта и с новыми впечатлениями.

Гороскоп на декабрь 2026 года для знака зодиака Козерог

В декабре многое будет зависеть от настойчивости Козерогов и готовности брать на себя ответственность. В первой половине месяца заняться собой и личной жизнью удастся вряд ли. Зато будет возможность подбить итоги и завершить важные дела в этом году. Не отказывайтесь от возможности блеснуть своими навыками и рассказать о своих заслугах. Уделите время, чтобы заняться физической формой, пересмотреть привычки и окружение. Возможно, вам захочется сменить стиль и часть гардероба. Перемены начнут появляться, когда вы сами станете действовать по-другому. В середине декабря пореже смотрите рабочие сообщения и не вступайте в дебаты с негативно настроенными людьми. Создавайте доброжелательную атмосферу и хорошее настроение сами себе. Если почувствуете, что выжаты к концу года, смените обстановку и отправляйтесь в путешествие, но без яркой и насыщенной программы. Вам нужно вспомнить, что счастье любит тишину, и отдохнуть от всего и всех.

Гороскоп на декабрь 2026 года для знака зодиака Водолей

Декабрь может оказаться весьма контрастным месяцем для Водолеев. Периоды социальной активности будут сменяться желанием посидеть в одиночестве, а настроение может скакать без особого на то повода. Разумно распределяйте нагрузку и не берите на себя лишнего. Тщательно проверяйте документы, сроки, договоренности, финансовые переводы и расходы. Ближе к середине месяца появится дополнительная энергия, расходуйте ее грамотно. Могут посыпаться просьбы от родственников: если они не касаются финансов и не будут вам в ущерб, соглашайтесь. Во второй половине декабря обсудите свои планы на будущее с близким человеком, при необходимости устройте мозговой штурм и подкорректируйте задумки. Начинайте их воплощение уже сейчас, не дожидаясь 1 января. Все долги, по возможности, лучше раздать до конца месяца. В том числе и выполнить то, что обещали кому-либо. Уделите время культурной программе — посещение театров, выставок, новогодних ярмарок, катков или творческих мастер-классов подарит вам много позитивных эмоций и вдохновения. 2027 год Огненной Козы: полный гид по подготовке к Новому году. Обновляется Подробнее

Гороскоп на декабрь 2026 года для знака зодиака Рыбы

Чтобы декабрь прошел удачно, Рыбам придется проявить особую гибкость. Вовремя отдыхайте, корректируйте планы, если они застревают, и сохраняйте спокойствие. Что-то пойдет медленнее, чем вы ожидали. Но ключевое здесь то, что дела все равно будут продвигаться. Не делайте поспешных выводов в личной жизни и в любой непонятной ситуации не давайте быстрых ответов — берите паузу на раздумье. В творческом плане декабрь обещает быть очень продуктивным, если вы не пожалеете времени на воплощение задуманного. Во второй половине месяца позаботьтесь о здоровье — оно будет «слабым звеном» в этот период. По финансам стоит проявить особую бдительность и не совершать покупок на волне всеобщей праздничной атмосферы. Знакомство, которое может завязаться в конце месяца, будет недолгим, но позволит вам поменять точку зрения на важные моменты жизни. Перед новогодней ночью проанализируйте свои желания на предмет актуальности. Вполне вероятно, что после «просеивания через мелкое сито» останется лишь пара из них. Новый год — это хорошее время заново посмотреть, что же вы хотите на самом деле.