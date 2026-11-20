Этот выходной день обещает яркие впечатления и сильные чувства. Внимательнее относитесь к собственным ощущениям: интуиция подскажет, на чем сосредоточиться и каких решений лучше не принимать второпях.

ОВЕН

Ситуация, которая долго оставалась неопределенной, сегодня начнет проясняться. Вы сможете отпустить часть сомнений, а поступки окружающих подскажут, кто реально готов вас поддержать.

ТЕЛЕЦ

Планируя траты, оставьте небольшой запас на непредвиденные покупки: после обеда расходы могут оказаться больше ожидаемых. Впрочем, будет и шанс найти новый источник дохода.

БЛИЗНЕЦЫ

Обилие новостей и встреч может утомить даже тех, кто привык к насыщенному ритму. Делайте паузы, откладывайте телефон и находите время для спокойного отдыха. Гороскоп здоровья на ноябрь 2026 для всех знаков зодиака Подробнее

РАК

В личной жизни возможны приятные неожиданности. Во второй половине дня присмотритесь к новым знакомым: среди них может оказаться человек, с которым у вас похожие взгляды на жизнь.

ЛЕВ

Теплота и внимание помогут сблизиться с любимым человеком. Прогулка вдвоем или разговор по душам позволят лучше понять друг друга и укрепить отношения, в которых недавно возникла напряженность.

ДЕВА

Если между вами и любимым человеком остались нерешенные вопросы, обсудите их сегодня без упреков. Не спешите подозревать партнера в недомолвках: откровенная беседа прояснит ситуацию лучше догадок.

ВЕСЫ

Не скрывайте свои таланты и смелее предлагайте идеи. Ваши способности могут привлечь внимание нужных людей, а вместе с признанием вероятны и денежные поступления. Любовный гороскоп на ноябрь 2026 года для всех знаков зодиака Подробнее

СКОРПИОН

Мысли о прежних ошибках не должны мешать вам двигаться дальше. Сосредоточьтесь на том, что можно сделать сейчас: впереди открываются возможности для перемен, которые вас порадуют.

СТРЕЛЕЦ

Повод для ревности может оказаться менее серьезным, чем покажется сначала. Прежде чем делать выводы, спокойно поговорите с партнером и поделитесь своими переживаниями.

КОЗЕРОГ

Постарайтесь не расходовать силы без остатка. Вовремя ложитесь спать, делайте перерывы и не берите на себя слишком много. Если получится выбраться на природу, это пойдет вам на пользу.

ВОДОЛЕЙ

Найдите место в расписании бытовых дел для того, что приносит вам радость. Сменить обстановку и отвлечься от забот помогут плавание, велосипед или другая приятная физическая активность. Дачный гороскоп для всех знаков зодиака на ноябрь 2026 года Подробнее

РЫБЫ

Романтическое настроение может сопровождать вас весь день. Особенно интересные встречи вероятны в поездке или на прогулке, во время совместного творчества или в компании друзей.

А что ждет вас дальше, читайте в астрологическом прогнозе на ноябрь 2026 года. Также у нас есть полный гороскоп на 2027 год: все о любви и отношениях, карьере, деньгах и здоровье.