Светлана Аллилуева, единственная дочь Иосифа Сталина, скончалась 22 ноября 2011 года в возрасте 85 лет в доме престарелых города Ричленд-Сентер, штат Висконсин. Причиной смерти стал рак толстой кишки. О ее кончине стало известно лишь спустя неделю — настолько тихо она ушла из жизни. С 1970 года она жила в США под именем Лана Питерс. Рассекреченные позже материалы ФБР, а также интервью и свидетельства иностранных журналистов и биографов рисуют финал женщины, которая бежала от тотального контроля, но обрела на Западе не свободу, а бедность, изоляцию и холодное бюрократическое внимание спецслужб.

Досье ФБР: много страниц, мало защиты

Материалы ФБР были рассекречены в ноябре 2012 года по запросу Associated Press. В досье насчитывалось более 230 страниц, однако значительная их часть оказалась вырезками из газет и журналов, а многие фрагменты были существенно отредактированы со ссылками на внешнюю политику, защиту источников и частную жизнь. Еще 94 страницы остались неопубликованными, так как содержали информацию, касавшуюся других государственных ведомств. Она была не «эй». Почему Аллилуева — одна из самых несчастных женщин в СССР Подробнее

Ключевой документ — меморандум декабря 1967 года — связан с тревогами Джорджа Кеннана, бывшего посла США в СССР. Кеннан сообщал, что он и Аллилуева опасались возможных попыток советских агентов выйти с ней на контакт. Однако в том же меморандуме указывалось: никаких мер безопасности для нее предпринято не было. В опубликованных материалах нет и подтверждений того, что КГБ когда-либо реально преследовал ее в США. Иными словами, главный страх, с которым она приехала на Запад, с точки зрения американских спецслужб, остался юридически не подтвержден, и она оказалась предоставлена сама себе. ФБР интересовалось не столько ее безопасностью, сколько тем, как ее побег повлияет на международные отношения и пропаганду.

Жизнь на скромное пособие и без телевизора

Последние годы Лана Питерс провела в однокомнатной квартире в комплексе для престарелых в Ричленд-Сентере. Иностранная пресса единодушна в описании ее материального положения: CBC News и The Guardian сообщали, что она умерла «в одиночестве и без гроша» в сельском Висконсине. Биограф Розмари Салливан, автор книги «Stalin’s Daughter», также характеризует ее финал именно так: одинокой и без денег.

Конкретику добавляли американские журналисты. Корреспондент Wisconsin State Journal Даг Моу бывал в ее однокомнатной квартире, где не было даже телевизора. Он передает ее прямую речь: «Я бедная пожилая женщина, живущая на 700 долларов в месяц от государства» (по более поздним данным — около 700 долларов; в некоторых интервью она называла сумму в 600 долларов). NPR уточняет, что она жила в субсидируемом жилье для престарелых в Ричленд-Сентере — городке с населением около пяти тысяч человек. Свои дни она проводила за чтением, вязанием и прослушиванием радио. Никаких следов «сталинских сокровищ» не осталось: гонорары за мемуары, по ее словам, «растащили стервятники — издатели, литературные агенты, адвокаты». «Невозвращенка» Аллилуева. Как дочь Сталина сбежала из Советского Союза Подробнее

«Никто из перебежчиков не свободен полностью»

Самым сильным свидетельством ее разочарования остается интервью The London Observer, перепечатанное Chicago Tribune в 1984 году. В нем Аллилуева с беспощадной ясностью описала, как слава дочери Сталина стала для нее ловушкой:

«Когда я приехала, у меня, к сожалению, был статус знаменитости. Люди интересовались мной только как дочерью моего отца. Они думали, что я была его доверенным лицом, которым я никогда не была... Я была вынуждена вращаться в узком кругу советологов, кремленологов, историков России. Это было абсолютно тошнотворно».

Она добавляла, что после развода осталась одна с маленьким ребенком и что «никто не любит всех этих разведенных женщин, слоняющихся вокруг. Тебя не приветствуют, и ты просто исчезаешь в уединении своего дома». Финальный приговор ее американской свободе звучал так:

«Видите ли, я прожила 40 лет в Москве под постоянным надзором КГБ, а затем жила в Америке, где надзор был не таким строгим. Меня передали в руки юристов и просили подписывать юридические документы, не объясняя их значения, но моя жизнь снова была парализована. Я была совершенно не свободна делать или говорить то, что хотела. Никто из перебежчиков не свободен полностью». Меня не угнетает, что я дочь Сталина. Зачем Светлана Аллилуева бежала в США Подробнее

Тихое одиночество и возвращение, которого не случилось

Иностранные источники рисовали картину глубокой социальной изоляции. The Guardian отмечал, что после многих лет на публике она провела последние дни в уединении. NPR добавлял, что у нее были немногочисленные близкие друзья в Ричленд-Сентере, включая владелицу книжного магазина. Та узнала, что ее подруга «Лана» — дочь Сталина, лишь когда получила от нее в подарок книгу. Они могли сидеть на берегу реки и наблюдать за птицами — эта деталь осталась в памяти собеседников, хотя и не объясняет напрямую причин ее переезда в дом престарелых.

В ее жилище среди семейных фотографий не было ни одного портрета знаменитого отца. На прямой вопрос, любил ли ее отец, она отвечала утвердительно, но тут же добавляла: «Он разбил мою жизнь». В интервью 2007 года для документального фильма «Svetlana About Svetlana» она сформулировала свое положение между двумя мирами: «Я ни та, ни другая. Я где-то посередине. Этого “где-то посередине” они не могут понять». Для Америки она оставалась «дочерью Сталина» — экзотическим трофеем холодной войны; для советской пропаганды — «морально неустойчивой» изменницей. Ни там, ни здесь она не была нужна как просто Светлана.

Попытка вернуться в СССР в 1984 году обернулась новым разочарованием: она прожила на родине около двух лет и вновь уехала в США. Она меняла фамилии, страны и мужей, но так и не нашла места, где ее любили бы не как дочь вождя, а как личность.

Итог: свобода, оказавшаяся одиночеством

Смерть от рака толстой кишки в провинциальном доме престарелых стала финальной точкой этой долгой и несчастливой жизни. То, что на Западе называли «свободой», для Аллилуевой обернулось бедностью, изоляцией и горьким сознанием того, что громкое имя отца оказалось и проклятием, и единственным, что у нее оставалось до самого конца. Женщина, бежавшая от тотального контроля, до последних дней оставалась объектом пристального, но равнодушного бюрократического наблюдения.

Источники:

https://www.themoscowtimes.com/

https://web.archive.org/

https://tass.com/