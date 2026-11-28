«Нас двести миллионов, всех не перевешаете» — с этими словами 85 лет назад, 29 ноября 1941 года, обратилась к палачам 18-летняя Зоя Космодемьянская.

Чуть раньше она сказала согнанным к месту её казни соотечественникам: «Эй, товарищи! Чего смотрите невесело? Будьте смелее, боритесь, бейте немцев, жгите, травите!» И немного погодя, уже в другой адрес: «Солдаты! Пока не поздно, сдавайтесь в плен, всё равно победа будет за нами! Вам отомстят за меня...»

Дело было в подмосковной деревне Петрищево. И произнесла она это всего за несколько секунд до того, как палач вышиб из-под неё ящики и девушка, которую всю ночь зверски пытали, повисла в петле.

«Всё грозила им...»

О том, что она совершила и как умерла, в нашей стране знают, кажется, все. Ещё с тех самых пор, когда корреспондент газеты «Правда» Пётр Лидов опубликовал в январе-феврале 1942 года серию очерков, посвящённых подвигу Зои Космодемьянской. Более того — её имя превратилось в один из символов героизма советского народа. «Попивала чай с милицией». Факты о Зое Космодемьянской, которые вы не знали Подробнее

Произошло это практически сразу же. История, рассказанная Лидовым, произвела невероятное впечатление: сотни тысяч добровольцев уходили на фронт «мстить за Зою».

А у символов судьба нелёгкая. Именно символы испытывают на себе злобу тех, кто желает уязвить само явление героизма в годы Великой Отечественной. Бьют такие люди сразу в нескольких направлениях: им требуется обесценить или замазать грязью и порыв тех, кого всколыхнула история Зои, и подвиг, совершённый ею самой. Начинают, конечно же, с тех самых публикаций в «Правде», утверждая примерно следующее: «Космодемьянскую назначили героем советские СМИ — она не более чем конструкт пропаганды».

Это может подействовать лишь на тех, кто не знаком с обстоятельствами, при которых Пётр Лидов помчался в деревню Петрищево, о которой до поры и знать не знал. Между прочим, дело было ночью, и Лидов сильно рисковал: деревня Пушкино, где он в тот момент находился, была недавно отбита у врага, так что его порыв мог обернуться по-всякому. Что же его на это сподвигло?

В Пушкине Лидов разговорился со стариком — в Петрищеве того застала оккупация, и теперь он пробирался в родные места. Чуть ли не первое, о чём поведал старик, — это был рассказ о казнённой фашистами девушке: «Её вешали, а она речь говорила. Её вешали, а она всё грозила им...» А стало быть, не пресса «назначила» Зою — простые люди, свидетели её гибели, увидели в ней настоящего героя. И, как можно убедиться, народная молва о «девушке, что грозила палачам», уже пошла. Пресса выступила всего лишь как усилитель этой молвы, донесла до всего мира ровно то, что было, — без домыслов. Символ по имени Зоя. Как пытались обесценить подвиг Космодемьянской Подробнее

Жить по совести

Домыслы расцвели, когда недобросовестные люди прицелились уже в саму Зою. Тут тоже не обошлось без кивков в сторону советской пропаганды, которая, дескать, обработала целый народ, сделав из людей марионеток, умирающих «за Родину, за Сталина». Зоя же, как принято считать в этих кругах, была особо подвержена пропаганде, поскольку есть свидетельства, что она вроде бы обладала неустойчивой психикой, — припоминают и нервный срыв, имевший место во время школьной учёбы, и реабилитацию в санатории «Сокольники». Ну и, конечно же, самые последние слова, произнесённые ею: «Прощайте, товарищи! Боритесь, не бойтесь! С нами Сталин! Сталин придёт!» Словом, «продукт идеологической обработки» налицо.

Фигура Иосифа Сталина действительно вызывает эмоции сильные, но противоречивые. И поэтому у тех, кому подвиг Зои дорог, возникает желание «очистить» её имя от всего, что кажется посторонним и ненужным, — именно так появляются публикации на тему «Зоя Космодемьянская без мифов и идеологии». Мифы здесь и впрямь лишние. Но вот «без идеологии», извините, ничего не получится. И дело здесь всё-таки не в «лучшем друге физкультурников».

Все, кто знал Зою, сходятся в одном: она была наделена обострённым чувством справедливости и стремилась жить не столько для себя, сколько для окружающих. Как правило, эти качества идут рука об руку — альтруист помогает людям не потому, что ожидает какого-то вознаграждения, а потому, что этого требует установка жить по совести. Тут, конечно, многое зависит от воспитания и обстановки в семье, но вообще-то тех, кто такими родился, хватает. Он видел Зою Космодемьянскую. О чём писал рядовой во фронтовых дневниках Подробнее

А Зоя была именно из них. Стоит только взглянуть на дневник двенадцатилетней московской школьницы Космодемьянской, чтобы понять: да, очевидцы были правы. Дневник охватывает период с мая по август 1936 года. И там не найти никаких следов «идеологической обработки». А вот чего в избытке: «Когда нет работы, как-то скучно и тоскливо».

И есть момент, показывающий, что характер у Зои проявился уже в этом возрасте. Её дед, к которому она приехала на лето в тамбовское село Осино-Гай, заведовал винной лавкой, и случалось, что он или бабушка Зои отпускали вино на дому, во внеурочные часы. Зоя считала, что это никуда не годится: «Приходит девочка и просит, чтобы я дала вина, приходит мужчина и то же самое. Я дала. Когда пришла бабушка, я ей сказала, что больше этого делать не буду, то есть отпускать вино, и в другие такие дела вязаться не буду никогда в жизни».

Дело чести

И слово своё сдержала. А вот в какие дела Зоя «вязалась», говорит как раз история с её нервным срывом, болезнью и реабилитацией.

Срыв возник не потому, что у Зои была «неустойчивая психика». Он стал итогом того, что сейчас называют буллингом. В возрасте 16 лет Зою избрали комсомольским групоргом класса. И она решила вывести общественную работу на новый уровень — предложила в свободное от учёбы время обучать неграмотных или малограмотных домохозяек. Идею сначала поддержали, но потом остыли. А саму активистку, чтобы не мешала спокойно жить, провалили на очередных выборах и чуть ли не объявили ей бойкот.

Памятник перед музеем Зои Космодемьянской в подмосковном селе Петрищево. Фото: РИА Новости/ Сергей Мамонтов

Когда тебя предают те, кого ты считал верными товарищами, — это удар. Иные от такого ломаются. Но Зоя не сломалась. Она перенесла и травлю, и последовавший за ней менингит — именно после этой смертельно опасной болезни она и проходила курс реабилитации в санатории. И не просто перенесла — вернулась в класс, догнала его и наладила отношения: «Меня очень хорошо приняли в школе».

Но и себе притом не изменила: в начале войны, будучи отправленной на «трудовой фронт» — копать картошку в подмосковный совхоз, — работала на совесть. А к тем, кто халтурил, была безжалостна: «Трое ребят работают быстрее меня: я долго копаюсь на одном месте, а они двигаются быстро. Тогда я решила проверить, в чём дело. Отделилась и стала работать на своём отрезке. Они обиделись, говорят: единоличница. А я отвечаю: „Может быть, и единоличница, а вы нечестно работаете...“ Они работали быстро потому, что собирали картошку поверху, лишь бы побыстрее, и много оставляли в земле...»

Фотография семьи Космодемьянских — экспонат выставки «Жизнь за Москву» Фото: РИА Новости/ Михаил Воскресенский

«Кому больше всех надо»

Люди, у которых обострённое чувство справедливости, которые стараются жить ради других и призывают к тому же окружающих, очень неудобные. Общество их часто высмеивает, считая дурачками. Общество их травит: «Ты что, самый умный? Тебе что, больше всех надо?»

Но в довоенном СССР людей пытались перекроить: работа на общее благо считалась высшей доблестью, а рвачество и эгоизм порицались. Никто не спорит — тогда хватало и того и другого. Просто в те годы шкурника с подачи государства во всеуслышание называли шкурником, а не человеком, который умеет жить. В попытке создания нового общества ставка была сделана на таких, как Зоя.

Вообще-то они сильны и без того. Ощущение, что ты поступаешь правильно и по совести, само по себе мощный ресурс. А когда за тобой стоит система, целиком и полностью разделяющая твои идеалы, этот ресурс возрастает многократно. Именно в таком случае слова человека, идущего на смерть, потрясают не воздух, а людей, которые их слышат.