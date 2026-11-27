Вечером 27 ноября 2009 года скорый поезд № 166 «Невский экспресс», следовавший из Москвы в Санкт-Петербург, потерпел крушение на перегоне между Тверской и Новгородской областями. Следствие установило: причиной катастрофы стал самодельный взрывной механизм, заложенный под рельсы. Погибли 28 человек, ещё 132 получили ранения различной степени тяжести. Спустя годы для тех, кто выжил в тот вечер, воспоминания о страшном грохоте и борьбе за жизнь в кромешной темноте на глухом перегоне по сей день остаются незаживающей раной. Как жертвы теракта вспоминают самый страшный день в своей жизни и кто был виновником трагедии — в материале aif.ru.

Двадцать минут до катастрофы

Трагедия произошла около 21:38, когда состав мчался на скорости около 200 километров в час. Многие пассажиры в передних вагонах поначалу даже не поняли, что произошло. По воспоминаниям выживших, в ту минуту они ощутили сильный толчок и глухой хлопок — на взрыв это не было похоже. Настоящий ад творился в хвостовых вагонах, которые оторвались от состава и опрокинулись на насыпь.

«Поезд внезапно задрожал, потом погас свет, меня начало бросать по вагону, словно куклу. Очнулась уже на улице. Наверное, меня выбросило через окно», — рассказывала позже журналистам одна из пострадавших, Юлия Андрюнина, ехавшая в последнем вагоне. Другой пассажир, находившийся в хвостовом вагоне, вспоминал, что люди, сиденья и багаж буквально смешались и спрессовались в передней части вагона — только то, что его место было в самом конце, спасло ему жизнь.

Пассажирка Татьяна Еремина, находившаяся в тамбуре в момент удара, так описывала происходящее в ту страшную ночь: «Мы находились втроем и вышли в тамбур поговорить. Мы уже заканчивали разговор, вдруг резко выключился свет, и мы упали на пол и успели как-то сгруппироваться. Это нас и спасло, потому что тех вагонов уже не было. То есть была дырка в нашем вагоне. Мы понимали, что происходит катастрофа».

Последствия крушения поезда «Невский экспресс». Фото: РИА Новости/ Игорь Лебединский

«Это реальность, а не кино»

Крушение произошло на отдалённом участке пути, вдали от населённых пунктов и дорог. Первыми на помощь пострадавшим пришли не спасатели, а их попутчики из уцелевших вагонов и проводники. Они в кромешной тьме помогали легкораненым выбраться наружу, а тяжелораненых выносили из искорёженных вагонов на руках.

Проводник Мухубат Гаджиев вспоминал, что после взрыва он бежал около двух километров вдоль путей к хвосту состава. «Я бежал и слышал крики. Когда добежал, увидел, что вагоны лежат на боку. Мы начали вытаскивать людей через окна и двери», — приводили его слова СМИ. Вместе с другими уцелевшими пассажирами он вытаскивал людей из перевернувшихся вагонов. Из-за колоссального напряжения позже врачи обнаружили у него девять грыж позвоночника — ему пришлось перенести операцию.

Ещё один проводник, Александр Козеренко, который два года назад уже пережил предыдущий теракт на этом же направлении, в интервью признался: «Видеть всё это в реальности, а не в кино, было по-настоящему страшно. Но мы не могли просто стоять и смотреть — надо было помогать людям».

Пассажир из Петербурга Антон Цыкин ехал в пятом вагоне — именно он подробно описал, как была организована помощь в тот день. Люди выстроили цепочку и начали передавать по ней раненых: их укладывали на улице на матрасы около разведённых костров, укрывали всем, что попадалось под руку.

«Медикаментов не хватало, был какой-то минимум обезболивающих, которые давали тяжело раненым, но реальной медицинской помощи до приезда врачей оказать не удавалось. Правда, было много алкоголя: кому-то водкой раны промывали, кому-то давали просто выпить, чтобы снять шок», — делился мужчина.

Он же отметил острую нехватку самого необходимого: катастрофически не хватало фонариков, которые в тот день были только у проводников, да и тех было очень мало. Проводники сами бегали по вагонам и спрашивали, есть ли у людей фонари. После этого у него сложилось впечатление, что поезд не был готов к такой ситуации.

На месте крушения поезда «Невский экспресс». Фото: РИА Новости/ Игорь Лебединский

Убежище в лесной сторожке

В нескольких десятках метров от места крушения находился дом 79-летней Елены Голубевой, бывшей путевой обходчицы. Эта одинокая избушка в лесу и стала первым и единственным убежищем для десятков раненых, оказавшихся на морозе без верхней одежды. Пенсионерка, услышав страшный грохот и увидев разбитые стёкла, сначала подумала, что в дом ломятся грабители, но выглянув на улицу, поняла — происходит трагедия.

Она, по собственным воспоминаниям, впустила пострадавших в свой дом, топила печь, варила суп и поила всех чаем. «Кто на диване лежал, кто на полу. Пройти было невозможно. Я им сварила суп. Чаем поила. Дрова давала, говорила: „Жгите, ребятки! Грейтесь!“», — вспоминала позже Елена Голубева. Эта женщина, всю жизнь проработавшая на железной дороге, не жалела для выживших ни вещей, ни сил.

Спустя годы, приезжая к поклонному кресту на месте трагедии, она не могла сдержать слёз: «Миленькие мои, наверно и не приезжают к вам. Позабывши», — говорила женщина. Её дочь Лариса, прибежавшая на помощь матери, после рассказывала: «В ту ночь в доме стало не протолкнуться. Кто-то стонал, кто-то просил воды. Мы делали всё, что могли, пока не приехали врачи».

Мемориальный поклонный крест на 284-м километре. На снимке: Елена Голубева. Фото: АиФ в Твери/ Екатерина Евсеева

Цена теракта: годы реабилитации

По официальным данным, в больницы Москвы, Санкт-Петербурга, Тверской и Новгородской областей тогда были доставлены 96 человек, примерно половина из них находилась в тяжёлом состоянии. Для многих выживших физическое восстановление было только первым этапом долгого пути. Юлия Андрюнина, которая получила сложный перелом таза и два месяца не могла ходить, позже признавалась: «После этой катастрофы моё отношение к жизни полностью изменилось. День 27 ноября стал для нас вторым днём рождения».

Антон Цыкин, помогавший выносить раненых, позже обратил внимание на разницу в осведомлённости пассажиров разных вагонов: «Было похоже, что некоторые пассажиры из самых дальних вагонов в тот момент толком и не поняли, что столько жертв. Расстояние большое, из вагонов многие не выходили, объявлений никаких не было». Он же дал общую оценку действиям людей в ту ночь: «Я считаю, что в той ситуации все люди вели себя максимально адекватно. Понятно, что организовать качественно спасение людей не профессионалам было в принципе нереально. Но сделали все, что смогли. Люди спасали себя и других», — рассказывал он журналистам.

Но далеко не все истории в ту ночь закончились благополучно. Ольга Григорьева, которая ехала к жениху накануне свадьбы, оказалась под завалом из кресел и людей. «Человек, придавивший меня, был уже мёртв, а те, кто лежал рядом, медленно умирали в ожидании помощи. Я до сих пор слышу эти стоны», — рассказывала она позже. Многие выжившие не раз отмечали: для них в этом аду память о погибших попутчиках и о том, что им довелось пережить, остаётся тяжёлым бременем, которое не снимают ни годы, ни государственные награды.

28 жертв трагедии

Среди 28 погибших оказались несколько человек, занимавших высокие государственные посты. Глава Федерального агентства по государственным резервам (Росрезерв) Борис Евстратиков следовал во втором вагоне и погиб на месте. Председатель правления государственной компании «Росавтодор» Сергей Тарасов, бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга и член Совета Федерации, ехал в первом вагоне — он в числе других пострадал больше всего. Также погибла заместитель руководителя управления науки и образования Росрыболовства Людмила Мухина.

Среди остальных жертв — пассажиров разных возрастов и профессий — были люди 1949–1989 годов рождения: от пенсионеров до молодых специалистов. Двое пострадавших скончались позже в больницах, в том числе Татьяна Скворцова, находившаяся в первом вагоне.

Исполнители и пожизненные сроки

Ответственность за теракт взяла на себя группировка, связанная с северокавказским подпольем. По данным следствия, взрыв спланировал Александр Тихомиров, известный как «Саид Бурятский», ликвидированный спецслужбами в марте 2010 года, а непосредственными исполнителями суд признал десять жителей Ингушетии: девять членов семьи Картоевых и Зелимхана Аушева. Их задержали в ходе спецоперации в ингушском селе Экажево в марте 2010 года.

В мае 2012 года Тверской областной суд приговорил четверых из них к пожизненному лишению свободы, остальных — к срокам от 7 до 8 лет. Ответственность за теракт взял на себя лидер чеченских сепаратистов Доку Умаров.

Место крушения поезда «Невский экспресс». Фото: РИА Новости/ Илья Питалев

Признание мужества

В апреле 2010 года президент Дмитрий Медведев подписал указ о награждении проводников поезда. Ордена Мужества были удостоены Мухубат Гаджиев, Алексей Иванов и Светлана Матюшина — «за мужество и высокий профессионализм, проявленные в экстремальных условиях при спасении пассажиров». Всего же государственных наград были удостоены восемь человек из поездной бригады: одна проводница получила орден Мужества, остальные — медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Не остались без внимания и пассажиры, проявившие себя в ту ночь. В декабре 2009 года президент РЖД Владимир Якунин вручил 12 пассажирам именные сертификаты, дающие право в течение года бесплатно и без ограничений ездить поездами дальнего следования по всей России. «Эта беда объединила людей разных профессий, и помощь людей была поистине неоценима», — сказал тогда Якунин.