Личная жизнь, семейные привязанности и тем более отношения с родителями генеральных секретарей СССР долгое время оставались если не запретной, то во всяком случае не предназначенной для широкой публики темой. Но за фасадом парадных портретов и строгих официальных биографий были обычные человеческие истории — с любовью и отчуждением, долгом и виной, теплом и холодом. Особенно показательными в этом смысле были отношения руководителей СССР с их матерями: пожалуй, ни одна другая родственная связь не обнажала и не раскрывала так точно личность человека, возглавившего огромную страну. Как складывались судьбы матерей генеральных секретарей и какую роль они играли в жизни первых лиц государства — в материале aif.ru.

Сталин: парадный портрет любви и глухая стена отчуждения

Отношения Иосифа Сталина с его матерью Екатериной Геладзе, которую в кругу близких ласково называли Кеке, складывались непросто и с годами становились все более сдержанными. С одной стороны, именно мать, вопреки воле спивавшегося отца, настояла на том, чтобы сын учился. Она мечтала видеть его священником и сделала всё, чтобы он попал в духовное училище, а затем в семинарию. Настойчивость простой грузинской женщины, зарабатывавшей стиркой и шитьём, во многом и определила жизненный путь будущего «вождя народов». Но после того как юный Иосиф ушёл из семинарии и всерьез занялся революционной деятельностью, их общение практически сошло на нет. Кеке не говорила по-русски, а Сталин, занятый политикой, писал ей редко и коротко — телеграммами.

Лишь в 1935 году, на волне кампании по укреплению семьи, советская печать внезапно разразилась сентиментальным очерком о визите Сталина к престарелой матери в Тбилиси (тогда это был ещё Тифлис). Газеты «Правда» и «Известия» живописали трогательную картину: сын провёл с матерью целый день, причём, по словам самой Кеке, «пришёл неожиданно, не предупредив. Открылась дверь — вот эта — и вошёл, я вижу — он. Он долго целовал меня, и я тоже». На страницах прессы писали, что вождь шутил, был весел и счастлив, а сама Екатерина Георгиевна в опубликованном интервью так описывала свои чувства корреспонденту: «Радость? Какую радость испытала я, вы спрашиваете? Весь мир радуется, глядя на моего сына и нашу страну. Что же должна испытать я — мать?».

Вспоминая суровую юность в Гори, она делилась с читателями: «Я работала подённо и воспитывала сына. Трудно было. В маленьком тёмном домике через крышу протекал дождь и было сыро. Питались плохо. Но никогда, никогда я не помню, чтобы сын плохо относился ко мне. Всегда забота и любовь. Примерный сын!»

Этот всплеск сыновней любви, однако, имел мало общего с реальностью. Редкие короткие письма вождя в Тифлис носили дежурно-бытовой характер, а на просьбы матери перебраться к сыну в Москву он отвечал категорическим отказом. По свидетельству дочери Сталина, Светланы Аллилуевой, её всесильный отец не боялся никого, кроме собственной матери, которая в детстве нещадно его била и до конца дней сохраняла над ним моральную власть. Но Аллилуева видела бабушку лишь пару раз в раннем детстве и судила об их отношениях в основном по рассказам отца и семейным легендам.

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В своих воспоминаниях «Двадцать писем к другу» Светлана писала: «Она была единственным человеком, которого он боялся. Не в прямом смысле, конечно, но он чувствовал перед ней какую-то робость, даже трепет». Возможно, этот страх был порождён чувством вины — или памятью о том, что её главную мечту он так и не исполнил: во время той самой встречи в 1935 году на слова сына о том, что он стал кем-то вроде царя, Кеке, по воспоминаниям очевидцев, вздохнула: «А жаль, что ты так и не стал священником».

После 1935 года Сталин больше не видел Кеке. Она умерла 4 июня 1937 года от пневмонии, и на похороны сын не приехал, не отпустив в Тбилиси даже внуков. Вместо себя он прислал Лаврентия Берию, который нёс гроб до могилы в пантеоне Мтацминда, и венок с надписью на грузинском и русском языках: «Дорогой и любимой матери от сына Иосифа Джугашвили (от Сталина)». Сообщение о её кончине появилось лишь в грузинских газетах, тогда как центральная пресса СССР промолчала.

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Хрущёв: деревенский матриархат в кремлёвской квартире

О Никите Хрущёве и его матери, Ксении Ивановне (в девичестве Худяковой), известно значительно меньше, но сохранившиеся свидетельства всегда изображали её как женщину властную и решительную. Внуки и родственники вспоминали: «Мать Хрущёва — широколицая, суровая на вид, с гладко зачёсанными назад волосами — была сильной женщиной. Ксения была не просто умной, но по-настоящему мудрой».

После смерти первой жены Хрущёва, Ефросиньи, умершей от тифа в 1919 году, когда сам Никита Сергеевич был на фронте, именно Ксения Ивановна взяла на себя заботу о его осиротевших детях — Юлии и Леониде. В начале 1920-х годов он некоторое время состоял в отношениях с женщиной по имени Маруся. Однако, по воспоминаниям домочадцев, именно Ксения Ивановна выжила Марусю из дома, и отношения сошли на нет. При этом Хрущёв, уже будучи влиятельным партийным деятелем, продолжал материально поддерживать свою вторую избранницу. Не сразу приняла свекровь и следующую жену сына — Нину Петровну Кухарчук, с которой он познакомился в Юзовке: Ксения Ивановна поначалу ворчала, что новая невестка «слишком образованная».

Даже переехав к сыну в Москву, она отказывалась менять деревенские привычки: выносила табуретку к подъезду и подолгу судачила с соседями. По воспоминаниям Нины Петровны, в разгар репрессий Хрущёв страшно тревожился из-за этих посиделок, где любое неосторожное слово могло стоить свободы, но переубедить мать не мог. Хрущёв, вышедший из простой рабочей семьи курского села Калиновка, всю жизнь сохранял связь с той средой, откуда был родом, и его мать, на семь лет пережившая мужа и скончавшаяся в 1945 году, до конца своих дней оставалась для него непререкаемым авторитетом в делах сугубо домашних.

Ксения Ивановна Хрущёва. Кадр видео

Брежнев: тихая гавань всесильного

Совершенно другие отношения были у Леонида Брежнева с его матерью, Натальей Денисовной (в девичестве Мазаловой). Сам генсек в своих «Воспоминаниях» писал о ней с неизменной теплотой: «Всю жизнь она работала, растила нас, кормила, обстирывала, выхаживала в дни болезней… От неё мне достались в наследство общительность, интерес к людям, умение встречать трудности улыбкой, шуткой».

Даже когда её сын стал сначала первым секретарём ЦК КПСС, а затем и генсеком, Наталья Денисовна категорически отказывалась переезжать в Москву. Она продолжала жить в небольшой квартире на улице Пелина в Днепродзержинске вместе с семьёй младшей сестры, пользуясь лишь скромной приставкой «персональной пенсионерки» к обычной пенсии, покупала продукты в обычном магазине, стояла в очередях и любила по вечерам сидеть на скамейке у дома, беседуя с соседками. В годы Великой Отечественной войны она даже оставалась в оккупированном Днепродзержинске, и, как вспоминали близкие, среди местных жителей не нашлось ни одного предателя, который выдал бы немцам мать высокопоставленного политработника.

Только после XXIII съезда КПСС в 1966 году, когда статус Брежнева стал абсолютно неоспоримым, её всё же вынудили переехать в столицу — в квартиру на Кутузовском проспекте, неподалёку от сына. Но и там, по воспоминаниям родственников и охраны, восьмидесятилетняя женщина тяготилась московской суетой, непривычной казённой роскошью и не одобряла образа жизни своих внуков — легкомысленной Галины и часто нетрезвого Юрия. По свидетельству племянницы генсека Любови Брежневой, бабушка прямодушно выговаривала внукам за распущенность и не скрывала разочарования их привычками.

Простая, глубоко верующая Наталья Денисовна, не снимавшая нательного крестика даже в кремлёвской больнице и, по легендам, ходившая в храм в Днепропетровске, оставалась для Брежнева нравственным примером. В её московской комнате всегда стояли иконы, причём сам Леонид Ильич в детстве, как вспоминала мать, однажды устроил переполох в церкви, отказавшись целовать руку священнику со словами: «Ещё чего захотели!». Существует даже легенда о том, как городской юродивый или, по другой версии, местный священник сказал ей после того, как её сын возглавил партию: «Скажи своему, если не станет трогать Церковь, будет царствовать спокойно». Брежнев, человек неверующий, но суеверный, якобы запомнил это. В годы его правления хрущёвские гонения на церковь действительно были свёрнуты — храмы перестали массово закрывать.

Мать Брежнева умерла в 1975 году от воспаления лёгких на 89-м году жизни в Москве и была похоронена на Новодевичьем кладбище. Сам генсек, тяжело переживавший утрату, провожал её в последний путь со слезами на глазах.

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Андропов и Черненко: две тени прошлого

Матери Юрия Андропова и Константина Черненко ушли рано. Мать Андропова, Евгения Карловна (в девичестве Флекенштейн), преподавательница музыки и немецкого языка в женской гимназии, умерла, когда будущему генсеку было около пятнадцати–семнадцати лет. А его отец, железнодорожный служащий Владимир Константинович, скончался от сыпного тифа ещё раньше — в 1919 году, когда мальчику было пять.

Всю жизнь Андропов путался в датах её смерти, называя в собственноручных автобиографиях то 1927, то 1929, то 1930, то 1931 год, и в разных анкетах по-разному описывал её происхождение. В одних документах он указывал, что мать происходила из мещан, а в партийной анкете 1937 года записал, что она была подкидышем, которую взял на воспитание владелец ювелирного и часового магазина на Большой Лубянке Карл Флекенштейн— по иронии судьбы, по соседству с будущим зданием КГБ.

Эта путаница, как позже предполагали историки, была связана не только со свойственной ему скрытностью, но и с тем, что он рано остался круглой сиротой и пытался создать более удобную пролетарско-служащую биографию для партийной карьеры, скрывая неуместное купеческо-еврейское или финское родство. Андропов практически не говорил о ней — даже в стихах, которые писал в стол, мать почти не упоминалась, и её образ растворился в тумане закрытой личной жизни вождя.

Семейный портрет Брежневых. Во втором ряду крайний слева - Леонид Брежнев. Фото: РИА Новости/ РИА Новости

Мать Константина Черненко, Харитина Фёдоровна Терскова, умерла от тифа в 1918–1920 году в сибирском селе Большая Тель, когда ему было около семи–восьми лет. Её имя тоже долгое время было практически неизвестно — даже в воспоминаниях ближайшего помощника генсека Виктора Прибыткова она упоминалась лишь вскользь под ошибочным отчеством как «Харитина Дмитриевна, женщина деятельная, неутомимая, работящая», и лишь недавние архивные исследования, в частности, работы генеалога Алексея Нилогова, восстановили её полное имя, девичью фамилию и обстоятельства смерти.

Для Черненко, выходца из сибирской крестьянской семьи, смерть матери стала тем рубежом, после которого отец Устин Демидович вскоре женился во второй раз, отношения с мачехой не сложились, и жизнь в доме пошла наперекос — уже в двенадцать лет будущий генсек ушёл из семьи батрачить у зажиточных крестьян. Вся его дальнейшая карьера — от комсомольского работника до номинального главы государства — проходила уже без её участия, и в его официальных биографиях места для матери просто не нашлось.

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Горбачёв: телефонный мостик через расстояние

Последний генсек, Михаил Горбачёв, был единственным, чья мать, Мария Пантелеевна (в девичестве Гопкало), дожила до его политических побед и падения. Она обладала цепкой природной смекалкой и властным характером и всегда держалась с крестьянским достоинством.

После переезда сына в Москву в 1978 году и особенно после избрания генсеком в 1985-м за ней присматривали местные власти: дом в ставропольском селе Привольном отремонтировали, провели к нему асфальт, установили прямой правительственный телефон, а по соседству поселилась охрана, которую сама хозяйка строго отчитывала, если бойцы, по её мнению, бездельничали во дворе. Когда же в 1987 году в Привольное прорвались западные корреспонденты, Мария Пантелеевна без смущения дала им колоритное интервью на южнорусском говоре, посетовав, что «Миша совсем заработался и редко приезжает».

Видеться с сыном ей действительно приходилось всё реже — визиты ограничивались короткими остановками во время отпусков на пути в Крым или на Кавказ. Держать связь помогала только внучка Ирина, которая часто звонила бабушке и гостила у нее летом. Отчасти помогала и Раиса Максимовна, хотя отношения свекрови с невесткой, по воспоминаниям близких, оставались сдержанными и непростыми.

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Даже в дни августовского путча 1991 года Мария Пантелеевна несколько дней ничего не знала о судьбе сына, находившегося под домашним арестом в Форосе с отключённой связью. Горбачёв позже признавался в своих мемуарах «Жизнь и реформы», что в круговороте событий так и не смог ей тогда позвонить, а когда наконец связался с Привольным, услышал в трубке спокойный, но полный тревоги голос: «Сынок, что там у вас творится? Мне тут ничего не говорят, а сердце не на месте». До конца жизни он остро переживал об этом.

Существует мнение, что мать больше примечала младшего сына Александра, родившегося через шестнадцать лет после Михаила и ставшего военным — именно ему Горбачёв поручил заботиться о ней после отставки с поста Президента СССР. Лишь в конце 1992 года, когда здоровье 81-летней женщины резко ухудшилось, он уговорил мать переехать из родного села Привольного в Москву, где она прожила недолго и скончалась в апреле 1993 года. Похоронить себя она завещала непременно в Привольном, рядом с мужем Сергеем Андреевичем.