Натуральность сметаны можно предварительно проверить с помощью горячей воды. Об этом «Газете.Ru» рассказал преподаватель кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Александр Сысуев.

По словам специалиста, настоящая сметана при размешивании в горячей воде должна относительно быстро и равномерно растворяться, придавая жидкости молочный оттенок. Небольшие жировые капли на поверхности считаются нормальным явлением. Если же продукт содержит растительные жиры и загустители, могут появиться комки, хлопья или плотный жировой осадок.

При этом ученый подчеркнул, что такой способ не позволяет достоверно определить состав продукта и не заменяет лабораторную проверку. Даже натуральная жирная сметана может образовывать капли жира и небольшие хлопья из-за сворачивания белка.

Более надежным способом проверки Сысуев назвал изучение состава на упаковке. Согласно ГОСТу, настоящая сметана должна состоять из сливок и закваски. Продукт не должен содержать растительных жиров, стабилизаторов и загустителей.

«Так что горячая вода – это быстрый способ проверить свои подозрения», - подытожил эксперт.

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