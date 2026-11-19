Регулярная очистка кухонного чайника от накипи помогает предотвратить появление песка и камней в почках. Об этом «Газете.Ru» рассказал старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов.

По его словам, при многолетнем употреблении очень жесткой воды избыток кальция увеличивает нагрузку на почки и у людей с предрасположенностью может способствовать образованию песка и камней. Накипь представляет собой карбонаты кальция и магния, соли жесткости, которые при кипячении выпадают из воды в нерастворимый осадок. Сами по себе эти вещества не токсичны, это те же минералы, что человек ежедневно получает с едой. Попавшие в чашку частицы частично растворяются желудочным соком, а основная масса проходит через желудочно-кишечный тракт и выводится естественным путем.

Чистить чайник специалист посоветовал лимонной кислотой или уксусом примерно раз в месяц при жесткой воде и раз в полтора-два месяца при мягкой. Замена оправдана только в том случае, если внутри образовалась толстая корка, которую не удается снять. Пористая накипь накапливает бактерии, а в старых чайниках может связывать следы тяжелых металлов и постепенно отдавать их в воду, кроме того, отслоившиеся хлопья портят вкус напитка.

Непосредственной угрозы здоровью сам осадок не представляет, куда важнее жесткость исходной воды. Решить проблему в корне помогают фильтр или слабоминерализованная вода, заключил хирург.

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