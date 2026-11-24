ФСБ задержала россиянина, готовившего теракт в синагоге Кисловодска, у него изъяли самодельное взрывное устройство с поражающими элементами. Об этом во вторник сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

22-летний мужчина был задержан 19 ноября 2026 года в Кисловодске, когда шел к месту планируемого преступления. Теракт он готовил по указанию участников запрещенной на территории России международной террористической организации (МТО).

Подозреваемый осуществил разведку местности, определил время наибольшего скопления людей в синагоге, а также самостоятельно изготовил взрывное устройство массой 3,5 кг, оснащенное поражающими элементами.

Ранее ФСБ показала кадры задержания и ликвидации готовивших теракты на юге России.