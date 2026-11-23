Жительница французского департамента Нор совершила выгодную сделку с антикварной вещью. Как сообщили в аукционном доме NEO Enchères, купленная на блошином рынке керамическая лампа принесла ей колоссальную прибыль.

Отмечается, что женщина приобрела необычный предмет из черной керамики за 20 евро в лавке неподалеку от Валансьена. Лампа необычной формы поначалу не привлекла особого внимания, поэтому ее убрали в шкаф.

Спустя год во время разбора вещей дочь хозяйки заметила на основании изделия гравировку — подпись «Jouve» и символ в виде буквы альфа. Проведя поиск в сети, девушка установила, что автором работы может быть известный французский керамист Жорж Жуве (1910-1964), чьи изделия высоко ценятся среди коллекционеров.

Семья обратилась в парижский аукционный дом, который ранее уже проводил торги предметами этого мастера. Лампу доставили в Париж для профессиональной оценки.

Эксперты подтвердили подлинность изделия и отметили его хорошую сохранность. Высота предмета составляет 39 сантиметров, а сама модель зафиксирована в справочной монографии о творчестве Жуве.

По словам президента NEO Enchères Кантена Шарродо, итоговая цена в 251 тысячу евро превзошла ожидания организаторов торгов. Он также подчеркнул редкость модели, заметив, что на сегодняшний день известно лишь о четырех экземплярах этой лампы.

«Эта история — лучшая иллюстрация нашей профессии», — сказал Шарродо, добавив, что при сомнениях в ценности предметов владельцам стоит обращаться за профессиональной экспертизой.

Ранее сообщалось, что в Великобритании кольцо пассажира «Титаника» продали на аукционе за 150 тысяч фунтов стерлингов.