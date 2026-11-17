Пограничная полиция Молдавии объявила о временном прекращении функционирования шести контрольно-пропускных пунктов на государственной границе с Украиной.

Данная мера принята на фоне поступивших данных о появлении беспилотных летательных аппаратов в трех административных районах республики.

В ведомстве уточнили, что ограничения коснулись пунктов пропуска «Окница», «Отаки», «Унгры», «Бричаны», «Гриманкауцы» и «Клокушна».

Отмечается, что деятельность этих объектов приостановлена из соображений обеспечения безопасности.

Ранее сообщалось, что Словакия закрыла все погранпереходы с Украиной.