Ребёнок может не рассказывать о травле и угрозах, если ожидает от родителей критики или обесценивания вместо поддержки, объяснила KP.RU детский психолог, нейропсихолог Екатерина Ильичева.

«С точки зрения психологии и нейропсихологии, молчание — не каприз и не упрямство, а защитная реакция психики», — отметила специалист.

По её словам, холодность и резкие реакции взрослых могут закрепить у ребёнка представление, что откровенный разговор только ухудшит ситуацию. Другой причиной молчания бывает перегрузка: при трудностях с саморегуляцией школьнику может не хватать сил или слов, чтобы объяснить происходящее.

Ильичева рекомендовала регулярно обсуждать с детьми события дня в спокойной обстановке, без допросов и оценок. Когда ребёнок делится переживаниями, важно сначала выслушать его и поддержать, а не сразу искать виноватых или давать советы.

Если говорить трудно, психолог предложила использовать рисунки или письменные заметки. Ребёнку также стоит объяснить, что за помощью можно обратиться к другому надёжному взрослому, в том числе школьному психологу.