В преддверии новогодних праздников активизировались мошенники, продающие поддельные билеты на культурные мероприятия. Об этом радио Sputnik рассказал эксперт в области информационной безопасности, доктор юридических наук, профессор Виталий Вехов.

Специалист рекомендовал приобретать билеты только в официальных кассах учреждений культуры или на их сайтах. Покупать их с рук и у перекупщиков, в том числе через интернет, не следует. Многие организаторы используют специальные QR-коды, позволяющие распознавать подделки при входе на мероприятие.

Вехов предупредил, что попытка пройти на мероприятие с фальшивым билетом может закончиться отказом во входе. Кроме того, покупатели рискуют потерять деньги. В связи с этим эксперт призвал внимательно проверять места приобретения билетов.

«Поэтому не надо тратить силы, нервы и свое предпраздничное настроение на то, чтобы кормить мошенников», - сказал Вехов.

Он также отметил, что вернуть билеты, приобретенные у перекупщиков, в случае форс-мажора не удастся. При покупке через официальные кассы можно рассчитывать на возврат средств в соответствии с законом о защите прав потребителей.

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