Телефонные аферисты используют заранее подготовленные сценарии, учитывающие особенности человеческого мышления, рассказал в эфире Радио «Комсомольская правда» научный журналист Алексей Водовозов.

Эксперт не связывает действия злоумышленников с гипнозом. По его словам, убедительность обмана обеспечивают реалистичные истории: например, мошенники представляются сотрудниками поликлиники, Социального фонда или системы обязательного медицинского страхования.

«Они идут по сценарию, в котором учтены человеческие слабости. И на каждого человека найдётся своё когнитивное искажение», — пояснил Водовозов.

Приёмы воздействия могут различаться в зависимости от возраста жертвы. Как отметил журналист, подросткам нередко внушают чувство вины, которым затем манипулируют. Если доверительного контакта с родителями нет, несовершеннолетний может долго скрывать происходящее. При этом жертвами подобных схем становятся люди любого возраста.