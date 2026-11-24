Закрытые консервы для новогоднего стола не рекомендуется хранить в холодильнике из-за риска повреждения упаковки и потери ее герметичности. Об этом интернет-изданию «Абзац» рассказала врач-диетолог Дарья Русакова.

По ее словам, из-за влажности и конденсата на банках может появиться ржавчина. При этом замерзание продуктов у задней стенки холодильника способно привести к вздутию упаковки.

Специалист посоветовала держать консервы в сухом шкафу или кладовке при температуре не выше плюс 25 градусов. При повреждении металлической упаковки внутрь могут проникнуть бактерии, а в кислых заливках возможно образование газов, вызывающих вздутие банки.

Русакова предупредила, что употребление испорченных консервов может привести к ботулизму. Возбудитель этого заболевания способен размножаться в бескислородной среде, а вырабатываемый им токсин не меняет вкус и запах продукта.

Диетолог подчеркнула, что консервы со следами ржавчины, вмятинами или вздутием нельзя употреблять в пищу.

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