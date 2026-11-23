Мандарины содержат витамин С, антиоксиданты и клетчатку, однако взрослым рекомендуется съедать не более трех-пяти плодов в день. Об этом в интервью радио Sputnik рассказала диетолог, нутрициолог и психолог Зоя Богданова.

При покупке специалист посоветовала обращать внимание на яркую оранжевую кожуру без пятен, упругость плода, его вес и насыщенный аромат. При этом ориентироваться на свежесть веточки с листьями не стоит, поскольку она может долго сохранять зеленый цвет даже у испортившегося фрукта.

По словам Богдановой, в 100 граммах мандаринов содержится около 40 калорий. Кроме того, цитрусовые богаты полезными веществами, включая витамин С, антиоксиданты и клетчатку, которая присутствует в том числе в белых волокнах.

Однако увлекаться мандаринами не рекомендуется из-за содержания сахара и кислот. В одном плоде содержится около полутора ложек сахара, а людям с гастритом, язвой, диабетом и аллергией цитрусовые противопоказаны.

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