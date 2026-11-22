Более 60 сотрудников круизного лайнера Villa Vie Odyssey, выполнявшего бессрочный кругосветный рейс, свыше трех недель остаются заблокированными на арестованном судне у берегов Сингапура. О тяжелой обстановке на борту со ссылкой на самих моряков сообщило издание Business Insider.

По данным портала, сейчас на теплоходе находятся от 63 до 67 работников, которые не представляют, когда им разрешат сойти на землю и улететь к семьям. Сроки высадки постоянно сдвигаются, а люди жалуются на тяжелые бытовые условия: в части кают вышли из строя кондиционеры, хотя воздух прогревается выше 32 градусов, прачечная и бар для персонала закрыты, а интернет работает с перебоями, мешая связаться с родственниками.

«Жизнь на борту — ад. Для нас это превращается в настоящую пытку, ведь все, чего мы хотим, — это вернуться домой», — признался один из членов экипажа, тогда как другой добавил, что у команды складывается ощущение, будто о ней все забыли.

Соучредитель компании-оператора Villa Vie Residences Микаэль Петтерсон в комментарии изданию согласился, что условия проживания далеки от комфортных, но отверг сравнение ситуации с пытками. По его словам, для схода людей на берег требуется официальное одобрение сингапурского судебного исполнителя на постановку арестованного лайнера к причалу.

Проект «бесконечного круиза», стартовавший 3 октября 2024 года, предполагал заходы более чем в 425 портов 147 государств, а пожизненные каюты продавались за сумму от 120 до 440 тысяч долларов — ради участия многие клиенты продали недвижимость и бизнес. Однако в конце октября флоридский оператор приостановил деятельность из-за финансовых трудностей и скачка цен на топливо.

Пассажирам, находившимся на борту 27 октября в камбоджийском порту Сиануквиль, отвели восемь часов на сборы и высадили на берег; их попытка самостоятельно выкупить теплоход провалилась из-за нехватки средств. Сейчас судно перешло под управление кредитора и морского оператора Columbia Ship Management, которые намерены выставить его на торги в Сингапуре.