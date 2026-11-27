В школах идет поэтапное внедрение новых единых учебников. С этого года школьники начали учиться по измененным учебникам истории и обществознания. Со следующего года перейдут на новые по русскому языку, литературе, биологии, химии, физике, информатике, с 2028 года — по географии. Полный переход обещают завершить к 2032 году.

Зачем понадобилась такая масштабная замена, что именно переписывают?

Единые стандарты

В Минпросвещения главную цель обозначают так — создание единого образовательного пространства и равного доступа детей к образованию. Для этого введено поурочное планирование: учителям жестко предписывается, в каком порядке и сколько часов изучать темы. Скажем, реформы Петра I все 8 классы проходят в одно время. Аналогично по другим предметам. А если ребенок переведется в другую школу, то без проблем продолжит обучение (раньше он мог какие-то темы пропустить, а что-то пройти вперед). Колонизация не есть колониализм. Кто препятствует созданию единого учебника Подробнее

«Важно строго придерживаться требований 704-го приказа Минпросвещения, привести рабочие программы в соответствие с единым поурочным планированием», — подчеркнул министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Также утверждается, что содержание новых книг привязано к ОГЭ и ЕГЭ. На экзаменах не должно быть тем или терминов, которых нет в школьном учебнике. Помимо этого, авторам была поставлена задача исключить противоречивые трактовки (особенно в гуманитарных предметах). Теперь учебники издаются по госзаказу, авторские права на новые пособия принадлежат государству, а не частным издательствам. Поэтому, по оценке Минпросвещения, затраты бюджета на их закупку для школ должны снизиться.

Служилые вместо холопов

Самые существенные изменения коснулись учебников истории и обществознания. С 1 сентября обществознание преподают только с 9 класса (в 6-8 классах предмет убрали). В новых учебниках для 9-10 классов под редакцией Д. Медведева сделан акцент на конституционном строе РФ, суверенитете и ценностях. Одиннадцатиклассники перейдут на новые учебники со следующего года.

По истории учебники начали менять с 2023 года, так что сейчас вышли книги уже во второй (для 5-9 классов) и третьей редакции (для 10-11 классов, они начнут заниматься по ним с 2027 года). Переиздания были связаны с большим количеством замечаний от учителей. В учебнике для 11 класса дописали события 2024-2025 года, уточнили информацию о причинах специальной военной операции. В целом, помимо смены оценки некоторых событий, добавлены часы на изучение истории России, стран Азии, Африки, Латинской Америки, а также уточнены формулировки. Эксперты из онлайн-школы № 1 отмечают, что, например, вместо фразы «государевы холопы» теперь используется термины «служилые» или «тяглые люди». Иван Грозный — не «опекун и защитник», а «защитник своей земли и православия». В учебнике 11 класса в ряде мест упоминания «США» заменили на более широкое понятие «коллективный Запад». Кружка няни и сигарета Штирлица. Где таятся реальные угрозы для детей? Подробнее

Классика под маркировкой

Не менее интересные превращения происходят с учебниками по русскому языку и литературе. Недавно возник очередной (далеко не первый) скандал со стихотворением «Зимний вечер» Пушкина. Родители заметили, что в учебнике «Литературное чтение» для 3-го класса оно дано без строфы «Выпьем с горя; где же кружка?». Тут же отреагировало Минпросвещения, заявив, что «произведения великих русских классиков должны изучаться школьниками в неизменном виде — произвольное сокращение текстов недопустимо». А советник президента Елена Ямпольская сообщила, что учебник для 3 класса относится к коммерческой и устаревшей линейке. В новой программе данное стихотворение станет изучаться в 5 классе, без сокращений.

В обновленных учебниках по русскому языку и литературе единый обязательный список произведений будет четко обозначен. В том числе в пособиях для 10-11 классов, которые дети получат с 2027 года, будут больше представлены произведения о Великой Отечественной войне, классических литераторов, включая Пушкина, а также народов России.

«По поводу вырезания строк из Пушкина замечу, что в советских учебниках конца 1980-х было то же самое. Хрестоматия всегда печаталась с сокращениями, — рассказала aif.ru преподаватель по русскому языку и литературе Оксана Ласковская. — Проблема сейчас в другом. У нас явно присутствует некое рассогласование в ведомствах по поводу того, что можно и нельзя давать детям. Одни борются с пьянством и другими негативными явлениями (и на самом деле тлетворного контента немало), вводят маркировки 18+. Другие не знают, что в такой ситуации делать с художественными произведениями. Было бы правильно принять решение, что классика дается без купюр. Иначе создается превратное понимание того, что может попасть в учебники и учебные программы. Например, в ряде школ учителя воспринимают „Портрет Дориана Грея“ как запрещенное произведение и не разрешают использовать в сочинении. Хотя оно имеет маркировку 16+. Мне официально ответили на запрос в Минпросвещения, что произведение можно использовать в итоговом сочинении, так как оно относится к мировой литературе, с которой важно знакомиться старшеклассникам. И такие разночтения не только в литературе. Так что единые учебники и единый подход — это благо».

Преподаватель обращает внимание и на разное содержание.

«Например, учебник по литературе И. Н. Сухих дает объемные литературоведческие статьи. А в учебнике В. Я. Коровиной то же „Горе от ума“ разобрано значительно скуднее. Такого не должно быть. Теперь государство обозначает стандарт, говоря: вот один учебник для всех, как тут изложено — так мы на экзаменах и спросим», —отмечает эксперт. Учебник по Москве. Собянин рассказал о новом школьном курсе по истории края Подробнее

Без учебника никак

Также, по мнению Оксаны Ласковской, необходимо устранить перекос в разделе «Мировая литература». «Что мы здесь видим? — продолжает педагог. — Почти сплошь англоязычные, в том числе американские, и европейские авторы. То есть мировая литература у нас — это западная. А где латиноамериканские, японские, корейские, китайские авторы? Харуки Мураками, Исабель Альенде и ее „Дом духов“, „Сто лет одиночества“ Маркеса? Много достойных авторов незападного мира. Нельзя их обходить стороной. Но до сих пор это оставалось за рамками школьного систематизированного рассмотрения. Настолько привыкли долгие годы ориентироваться на Запад, что остальное как будто не существовало. Сейчас на высшем уровне, начиная с президента, много говорится о многополярном мире. Нужно проанализировать все учебники на предмет таких перекосов и убрать везде, где они есть».

Кстати, а часто ли вообще современные дети берут бумажные учебники в руки? Конечно, реже, чем в советское время, когда иных источников информации не было. Нейросети, короткие видеоразборы тем в соцсетях дают ответ быстрее 10e7 и нагляднее. Так зачем тратить время на чтение длинного параграфа? К тому же и в школе многие учителя дают материал через презентации, электронные тесты.

«Но без учебника нельзя. Даже если пособие с какими-то недостатками, все равно в огромном потоке информации это ориентир для детей. С выверенным, отобранным экспертами материалом, который прошел экспертизу и научную редактуру. Думаю, что роль учебника будет даже возрастать», — считает Оксана Ласковская.

Показателен пример скандинавских стран. В 2010-х годах Швеция, Финляндия и Норвегия массово отказались от бумажных учебников в пользу электронных учебных пособий. Однако с 2023–2026 годов из-за падения навыков чтения и концентрации у детей эти страны выделяют сотни миллионов крон и евро на массовый возврат печатных учебников в начальную и среднюю школу. Образование и вера. Путин поручил создать новый учебник для российских школ Подробнее

Как за границей

США. Единых государственных учебников нет. Закупки проводят штаты или школьные округа в соответствии со своими требованиями. Обычно в один год закупается линейка по математике, на следующий год по истории и т. д. на 5-8 лет. Школы стараются использовать учебники максимально долго из-за их высокой стоимости, докупая только онлайн-подписки с обновлениями.

Великобритания. Учителя сами выбирают пособия или составляют курсы из распечаток. Новые учебники выпускают, когда меняются требования выпускных экзаменов — примерно раз в 5-7 лет.

Во многих школах США и Англии учебники не выдают ученикам на дом. Комплект книг лежит в классе, домой дети забирают только рабочие тетради и имеют доступ к электронной версии.

Германия. Списки учебников из коммерческих изданий утверждает каждая федеральная земля. Школы берут их в аренду или выдают из библиотеки. Меняют, пока книга не износится физически, иногда через 7-10 лет.

Япония и Южная Корея. Учебники обновляют раз в 4 года. Государство жестко контролирует содержание.