Почему Бровары так называются?

Бровары — один из крупнейших городов-спутников Киева, известный с первой половины XVII века. Первое упоминание о населённом пункте чаще всего датируется 1628 годом (по некоторым данным, существует и версия о 1630 годе), когда это было небольшое поселение в составе Остёрского староства. К 1666 году здесь насчитывалось 46 крестьянских и 68 казацких дворов: в основном крестьяне занимались земледелием, а более состоятельные казаки — виноделием и пивоварением. Именно эта хозяйственная особенность, вероятно, и дала городу его имя.

Что означает название «Бровары»?

Самая распространённая и научно обоснованная версия гласит: название «Бровары» происходит от украинского слова «бровар», что означает «пивоварня». В топонимическом словаре Поспелова прямо указано: «Название Бровары от укр. пивоварня». Слово «бровар» имеет польско-немецкую историю и родственно английским brew и beer, однако к XVII веку оно уже широко употреблялось и на территории современной Украины. По-польски пивоварение называлось «броварство», и именно от этого термина, вероятно, и произошло название города. Входя в поселение, люди говорили о местных «броварах» — пивоварах во множественном числе, что и закрепилось как имя города.

Помимо основной версии, существуют и менее известные гипотезы. Одна из них связывает название с выражением «бравые воры» — то есть смелые разбойники. Другая версия, бытующая среди местных жителей, утверждает, что словом «Бровары» когда-то называли скифские курганы. Эти легенды, хотя и не имеют строгого научного подтверждения, отражают богатую народную этимологию, окружающую имя города. Порт Рени: где находится, почему так называется? Подробнее

Бровары или Бровари: как правильно?

Отдельная страница в истории названия — это борьба между формами «Бровары» и «Бровари». Исторически город назывался именно Бровари — эта форма употреблялась до 1969 года и встречается даже в поэме Тараса Шевченко «Катерина». Однако при картографировании XVII–XVIII веков были допущены ошибки, из-за которых название искажалось и стало писаться как «Броварки». Постепенно форма «Бровары» полностью вытеснила «Бровари» из употребления: последняя известная карта с обозначением «Бровари» датирована 1885 годом, а последний документ с таким названием — 1968 года. Броварские историки считают, что настоящее название города — именно «Бровари». В 2023 году Национальная комиссия по стандартам государственного языка Украины рекомендовала вернуть городу историческое название «Бровари», поскольку форма «Бровары» с буквой «ы» появилась в результате русификации. Однако по состоянию на 2026 год Верховная Рада так и не приняла решение о переименовании.

Источники:

https://geo_toponims.academic.ru/

https://iz.ru/