Зеленский превратил Киев в город-призрак: главная новость СВО 17 сентября

Военные объекты в Киеве и области почти ежедневно становятся главными целями мощных ночных ударов ВС РФ. В украинской столице горят производства ракет, дронов и склады с боеприпасами. Владимир Зеленский в это время прячется в бункере или гостит у западных партнеров.

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказал, что происходит с элитой Киева и что ждет столицу зимой.

Напомним, в ночь на 17 сентября в Киеве и области прогремела серия мощных взрывов. Под удар попали ключевые объекты украинских боевиков. Военкоры уточнили, что удары наносились беспилотниками «Герань» и «Искандером-М».

Кроме Киева, взрывы были зафиксированы в населенных пунктах Бровары, Фастов, Васильков, Триполье, Вышгород, Борисполь.

После серии прилетов в сети появились кадры мощных пожаров. В частности, в Броварах, предварительно, поражен логистический комплекс, который ВСУ использовали в своих целях.

«Зеленский сейчас предпочитает отсиживаться в Европе. Летает везде, и так получается, что это совпадает с нашими ударами. На Украине у него не один бункер и не только в Киеве. В окрестностях Киева в советское время было много военных объектов, да и в целом по всей Украине. В Виннице много бункеров. Их хорошо бетонировали в советское время, по ГОСТу. Много чего пропало, но некоторые остались. Верховная Рада тоже на фоне этого собиралась переселиться в подвалы», - пояснил военный эксперт.

Дандыкин отметил, что население Киева заметно сокращается. Люди продолжат уезжать, пока Зеленский не пойдет на переговоры.

«Сейчас население Киева заметно уменьшилось, но все равно пока еще прилично остается людей. В лучшие времена там было больше трех миллионов человек, сейчас - примерно чуть больше двух миллионов. Судя по тому, как киевские власти готовятся к зиме, людей может стать еще меньше», - пояснил военный эксперт.

Специалист при этом отметил, что работа на этом направлении продолжается.

«Но работы еще много. Многие военные объекты поражены, удары идут и по портам, которые используют ВСУ. Западная часть Украины попадает под удары, именно там сейчас сконцентрировано основное производство ракет и беспилотников. Не исключено, что многие такие производства находятся в Польше и Германии. Они работают под маркой украинских брендов», - добавил специалист.

В Минобороны РФ уточнили, что в результате ночных ударов в Киеве и области поразили цех по производству и хранению беспилотников; промышленное предприятие, где готовились к применению наземных робототехнических комплексов; аккумуляторный парк хранения энергии Бровары, обеспечивающий бесперебойное функционирование военных объектов.

Ранее стало известно, что в Киеве уничтожен склад с реквизитом студии Зеленского. Бывший нардеп Владимир Олейник прокомментировал возможные потери Зеленского.