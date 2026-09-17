Аргументы и Факты
+7 (495) 646 57 57
16+
Федеральный АиФ
Игры — АиФ Онлайн
Аргументы и Факты
16+
Федеральный АиФ
Игры — АиФ Онлайн
Сим‑карты как ловушка: как мошенники втягивают в криминал
Примерное время чтения: 2 минуты
3172

Зеленский превратил Киев в город-призрак: главная новость СВО 17 сентября

Соцсети
Москва, 17 сентября - АиФ-Москва.

Военные объекты в Киеве и области почти ежедневно становятся главными целями мощных ночных ударов ВС РФ. В украинской столице горят производства ракет, дронов и склады с боеприпасами. Владимир Зеленский в это время прячется в бункере или гостит у западных партнеров. 

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказал, что происходит с элитой Киева и что ждет столицу зимой. 

Напомним, в ночь на 17 сентября в Киеве и области прогремела серия мощных взрывов. Под удар попали ключевые объекты украинских боевиков. Военкоры уточнили, что удары наносились беспилотниками «Герань» и «Искандером-М».

Кроме Киева, взрывы были зафиксированы в населенных пунктах Бровары, Фастов, Васильков, Триполье, Вышгород, Борисполь.

После серии прилетов в сети появились кадры мощных пожаров. В частности, в Броварах, предварительно, поражен логистический комплекс, который ВСУ использовали в своих целях. 

«Зеленский сейчас предпочитает отсиживаться в Европе. Летает везде, и так получается, что это совпадает с нашими ударами. На Украине у него не один бункер и не только в Киеве. В окрестностях Киева в советское время было много военных объектов, да и в целом по всей Украине. В Виннице много бункеров. Их хорошо бетонировали в советское время, по ГОСТу. Много чего пропало, но некоторые остались. Верховная Рада тоже на фоне этого собиралась переселиться в подвалы», - пояснил военный эксперт.

Дандыкин отметил, что население Киева заметно сокращается. Люди продолжат уезжать, пока Зеленский не пойдет на переговоры. 

«Сейчас население Киева заметно уменьшилось, но все равно пока еще прилично остается людей. В лучшие времена там было больше трех миллионов человек, сейчас - примерно чуть больше двух миллионов. Судя по тому, как киевские власти готовятся к зиме, людей может стать еще меньше», - пояснил военный эксперт.

Специалист при этом отметил, что работа на этом направлении продолжается. 

«Но работы еще много. Многие военные объекты поражены, удары идут и по портам, которые используют ВСУ. Западная часть Украины попадает под удары, именно там сейчас сконцентрировано основное производство ракет и беспилотников. Не исключено, что многие такие производства находятся в Польше и Германии. Они работают под маркой украинских брендов», - добавил специалист.

В Минобороны РФ уточнили, что в результате ночных ударов в Киеве и области поразили цех по производству и хранению беспилотников; промышленное предприятие, где готовились к применению наземных робототехнических комплексов; аккумуляторный парк хранения энергии Бровары, обеспечивающий бесперебойное функционирование военных объектов.

Ранее стало известно, что в Киеве уничтожен склад с реквизитом студии Зеленского. Бывший нардеп Владимир Олейник прокомментировал возможные потери Зеленского.
Оцените материал
Подписывайтесь на АиФ в  max MAX
Обществоэксклюзиввзрывы в Киевеудар по ВСУэксклюзивные новости
Следующий материал
Также вам может быть интересно
Топ 5 читаемых


Самое интересное в регионах
Пока никто не оставил здесь свой комментарий.
    обновить ленту комментариев
    Отправить
    Правила комментирования
    Правила комментирования

    Эти несложные правила помогут Вам получать удовольствие от общения на нашем сайте!

    Для того, чтобы посещение нашего сайта и впредь оставалось для Вас приятным, просим неукоснительно соблюдать правила для комментариев:

    Сообщение не должно содержать более 2500 знаков (с пробелами)

    Языком общения на сайте АиФ является русский язык. В обсуждении Вы можете использовать другие языки, только если уверены, что читатели смогут Вас правильно понять.

    В комментариях запрещаются выражения, содержащие ненормативную лексику, унижающие человеческое достоинство, разжигающие межнациональную рознь.

    Запрещаются спам, а также реклама любых товаров и услуг, иных ресурсов, СМИ или событий, не относящихся к контексту обсуждения статьи.

    Не приветствуются сообщения, не относящиеся к содержанию статьи или к контексту обсуждения.

    Давайте будем уважать друг друга и сайт, на который Вы и другие читатели приходят пообщаться и высказать свои мысли. Администрация сайта оставляет за собой право удалять комментарии или часть комментариев, если они не соответствуют данным требованиям.

    Редакция оставляет за собой право публикации отдельных комментариев в бумажной версии издания или в виде отдельной статьи на сайте www.aif.ru.

    Если у Вас есть вопрос или предложение, отправьте сообщение для администрации сайта.

    Закрыть