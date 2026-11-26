Движение метро через Южный мост в Киеве не будет возобновлено до Нового года — об этом украинскому изданию «Новости.LIVE» сообщил глава Дарницкой районной администрации Александр Ковтунов.

Он не смог назвать даже примерные сроки окончания восстановительных работ на мосту.

«Не могу сказать, когда у нас должен был быть запуск… когда именно будут выполнены все работы. До Нового года, мне кажется, нет», — сказал Ковтунов.

Чтобы пересечь Днепр, жители Киева пока пользуются альтернативными маршрутами.

О повреждениях на мостах в Киеве ранее сообщали городские власти и украинские СМИ. Так, по словам мэра Виталия Кличко, 20 ноября в результате удара баллистическими ракетами в городе были повреждены Подольский, Дарницкий и Южный мосты.