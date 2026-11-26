Суд в Пермском крае назначил 4,5 года лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии 16-летней девушке из Пскова, по совету которой в феврале подросток напал с ножом на сверстника в школе. Об этом сообщили в СК России на платформе «Макс».

Нападение произошло в феврале в школе города Александровска. Тринадцатилетний ученик нанес однокласснику ножевые ранения. Пострадавшего в тяжелом состоянии госпитализировали.

Позже следователи установили, что перед нападением школьник общался в Telegram с несовершеннолетней из Пскова. По данным СК, девушка давала ему советы и указания, связанные с убийством сверстников.

Суд признал ее виновной в покушении на убийство и назначил наказание в виде четырех лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии.

Уголовное дело в отношении подростка прекратили, поскольку он не достиг возраста привлечения к уголовной ответственности. По решению суда его поместили в специализированное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа.

Расследование уголовных дел, возбужденных после происшествия в школе, продолжается, добавили в ведомстве.

Ранее в Балашихе школьница пыталась поджечь АЗС по указанию неизвестного.